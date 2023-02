Colau esquiva l’autocrítica i reivindica les «transformacions» en l’últim debat sobre l’estat de la ciutat

Elogi al PSC, que s'allunya

El mandat d'està "esgotat". Així ho ha fet constar l'oposició, però també el, durant el ple ordinari de febrer, en el qual s'ha dut a terme l'últim debat d'aquesta etapa sobre. "Cicle esgotat", "nova etapa", "fracàs" o "anhel de canvi" han estat algunes de les expressions que han fet servir els partits, que ja han començat amb força la. Per contra, l'alcaldessa i líder de Barcelona en Comú ha defensat aferrissadament lesa la ciutat durant els vuit anys de mandat, i ha assegurat que volaquest model de ciutat.Colau no ha volgut fer cap autocrítica, i ha advertit que totes les transformacions impulsades no voldran ser revertides en un futur governi qui governi: "Un cop es fan les transformacions ningú vol tornar enrere". Ha destacat que malgrat un mandat amb circumstànciesper la pandèmia i la guerra a Europa, el seu capteniment ha estat fer front a l'emergència, però també mantenir l'activitat de la ciutat. En aquest sentit, ha reivindicat que actualment a la ciutat hi ha la dada d'"més baixa" dels darrers 15 anys, ha remarcat que s'ha recuperat eld'abans de la pandèmia, i ha fet gala de ser la "primera ciutat europea" en captació d'"Les dades avalen el model impulsat els darrers anys", ha sentenciat l'alcaldessa. Quin model? Una ciutat més "social", "sostenible" i "competitiva", segons Colau, on l'economia està diversificada, on hi ha més innovació, però sense deixar enrere la despesa social i la sostenibilitat. "Una cosa ha d'anar amb l'altra", ha remarcat. Així mateix, ha destacat que Barcelona és líder en laper cinquè any en tot l'estat: "Per donar una dada, destinem un 50% més que Madrid per habitant".Colau també ha reivindicat mesures impulsades com el, nous serveis públics com el, el Konsulta'm, el servei de psicòlegs gratuïts a cada districte, punts d'assessorament energètic, la unitat antidesnonaments i mesures d'urbanisme per reduir la contaminació i fer una situat més saludable i amb més qualitat de vida. "Les grans capitals estan imitant el model de superilla. Tenim el màximcom les Nacions Unides", ha declarat. Ha reconegut que possiblement les obres per aquests canvis puguin haver generat molèsties, però ha assegurat que el resultat, una ciutat més "verda" i "amable", ho compensen.També ha aprofitat per fer valdre l'acord amb el PSC durant aquests quatre anys, un acord que ha agraït i ha titllat d'"", malgrat la dimissió d'última hora del primer tinent d'alcalde,, per centrar-se en la campanya electoral. Precisament des del PSC,també ha destacat que durant aquest any han treballat amb rigor i buscant "amplis consensos". Però ha aprofitat la seva intervenció per donar per acabat aquest model de lideratge de Colau. "La ciutat funciona, però hi ha una petició objectiva de canvi, d'una, de nous consensos, i fer de Barcelona entre tots de nou. Estem arribant al final d'un cicle i des del PSC estem disposats a obrir una nova etapa", ha afegit la socialista.També de noves etapes n'ha parlat el president d'ERC i candidat a les municipals,, que ha assegurat que aquest és un "cicle esgotat", on s'ha demostrat la "" entre el Govern municipal i la ciutadania. Maragall ha criticat que Colau no hagi parlat en la seva intervenció d'aquelles coses que no funcionen a la ciutat, o que no s'hagi estès en avaluar les actuacions fetes en l'àmbit d'urbanisme. Per últim, ha criticat Colau d'haver-se atribuït "mèrits aliens".Des de Junts ha intervingut el regidor, que ha assegurat que Barcelona és ara una ciutat a la qual fa "" ser-hi. Ha acusat Colau d'haver creat problemes on no n'hi havia, i com ha fet la resta de l'oposició, també ha parlat de nous cicles. "Lessón enormes. Donarem resposta a l'anhel de canvi", ha remarcat el regidor que acompanyaa la llista per guanyar les municipals.Finalment, des de Ciutadansha remarcat que la seguretat ha empitjorat amb Colau, i l'ha criticat d'haver aprofitat la pandèmia per posar el seu "urbanisme tàctic". El popular, que no repetirà en el següent mandat, s'ha limitat a destacar el "fracàs" de la gestió de l'alcaldessa. Per últim, la líder de Valents,, ha retret els "silencis" de Colau en la seva intervenció. L'oposició, una vegada més, s'ha quedat amb ganes d'autocrítica.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor