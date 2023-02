Misteri científic: diagnostiquen la persona més jove del món amb Alzheimer

L'sol ser una malaltia que afecta principalment les persones quan ja es troben en una edat avançada. No és gens habitual unde pèrdua degreu en persones joves, perquè precisament el principal factor per contraure la malaltia és l'edat. Però un cas a laha trencat tots els esquemes de laI és que els investigadors són incapaços de resoldre perquè un jove de 19 anys del país asiàtic té el que apunta ser Alzheimer. Segons un estudi acabat de publicar a la revista especialitzada Journal of Alzhemier's , el jove va començar a patir problemes de memòria amb 17 anys i, després de les diferents proves realitzades, tota laés compatible amb aquesta malaltia.Des de ladesconeixen les causes que han provocat la pèrdua de memòria del noi i l'únic indici que tenen és la troballa de nivells anormalment alts de la proteïnaen el seu. Això, és una primera pista en moltes ocasions per diagnosticar la malaltia.El cas també és sorprenent per un altre motiu. La majoria de diagnòstics d'Alzheimer en persones menors de 30 anys es deu a unvinculat a. Ni les proves ni els antecedents familiars apunten a aquest factor en el cas del jove de la Xina. A més, tenia unimpol·lut fins ara. Fins que fa dos anys va començar a patir problemes de pèrdua de memòria i no recordava que havia fet a curt termini. Tot plegat, un misteri científic pendent de resoldre.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor