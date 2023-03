​La contaminació «desconeguda» de Ponent

Els possibles orígens de la contaminació a Ponent

La gent associa que ramaderia i agricultura no poden contaminar tant com la indústria, però és una qüestió de quantitats. Xavier Querol | Investigador del CSIC

Empreses amb noms i cognoms

Es pot discernir una possible causa-efecte entre episodis de contaminació i l'activitat de la fàbrica d’oliasses de les Borges Blanques. Joan Vázquez | Portaveu d'Ipcena

Revisarem les autoritzacions i donarem temps a les empreses perquè s'adaptin als nous llindars d'emissions. Mireia Boya | Directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic

Polèmica contra la incineració

Protesta a Lleida contra el projecte de Nova Tracjusa. Foto: ACN

Lave tradicionalment vinculada a les ciutats. Per això no sorprenen gaire les repetides alertes per emissió de partícules a llocs com Barcelona o a la seva àrea metropolitana. Tothom està d’acord en els seus orígens. Però quan aquests avisos provenen de zones rurals, com a la, les reaccions esdevenen dispars.Ningú es posa ara d’acord a determinar per què. Això no havia passat fins ara, ja que sempre aquest territori estava equiparat a la resta de zones rurals del país.A Ponent hi ha dues estacions de mesurament de la qualitat de l’aire, una a la capital i una altra a(les Garrigues). Els avisos d's'emeten quan aquestes estacions de vigilància registren una xifra superior als 50 micrograms per metre cúbic de partícules PM10 a l'aire, el límit a partir del qual es considera que la qualitat de l’aire és deficient. Amb aquests avisos, es recomana reduir l'ús del cotxe, activar els protocols de treball i aturar les activitats amb materials polsegosos.A l'estació de Lleida, i sobretot a la de Juneda, s'han arribat a pics puntuals de partícules superiors als 50 micrograms (“qualitat pobra”) i fins i toten determinades hores de l’estiu. L' Organització Mundial de la Salut aconsella que la mitjana d'un dia no superi els 45 micrograms Les PM10 són les partícules sòlides que tenen un diàmetre inferior a les 10 micres (procedents de cendres, sutge, metalls pesats, ciment o pol·len) i que són la causa de més deper deficiències respiratòries i, fins i tot, cardiovasculars.Però les que tenen més impacte són les, que tenen una mida prou petita per penetrar fins als alvèols pulmonars i accedir al corrent sanguini. De la seva presència, poc se’n sap en aquestes dues estacions, perquè fins araAcció Climàtica acaba d’aprovar que l’estació de Lleida capital ho faci a partir d’enguany.Però, malgrat la reclamació d’un gran nombre d’ajuntaments i col·lectius. La Generalitat no ho creu necessari. En el marc de la, que es va convocar per primer cop el desembre passat després d’anys d’espera, el Govern insisteix que els valors obtinguts de l’aire de la comarca “entren dins la”.A part dels mesuraments regulars de l’estació de Juneda, els tècnics del Departament d’Acció Climàtica van desplaçar unitats mòbils a la comarca entre novembre de 2021 i febrer de 2022. Els seus resultats indiquen que els nivells dels contaminants mesurats (que no inclouen els de les partícules PM2,5) no havien superat els valors de referència legislats. Va admetre que, “però no el límit anual”.I per què doncs tants avisos preventius a Ponent? Doncs segons la mateixa administració, perquè Lleida és “una zona plana i envoltada pel Montsec, la Segarra i el Montsant, cosa que pot provocar una”. Les darreres onades de calor propicien a més una major contaminació. “La manca de pluges, la calima i l’arribada d’anticiclons africans han fet augmentar l’ozó i, conseqüentment, els gasos es converteixen en partícules contaminants”, explica, doctor en geologia, professor d’investigació del CSIC i especialitzat en qualitat de l’aire.La directora general de Qualitat Ambiental,, admet en declaracions ala mala fama de Ponent, però adverteix que “és una qüestió geogràfica”. Recorda que la majoria d’emissions analitzades provenen de compostos orgànics pel que “hem de fer que les”.Els experts hi estan parcialment d’acord. Un altre professor del CSIC, el doctor, a qui la Generalitat li ha encarregat un estudi més exhaustiu durant aquest any, admet que les dades fins ara. Confirma que les emissions a Ponent estan relacionades amb la combustió (de cotxes a Lleida ciutat), amb l’ús de fertilitzants i amb la producció ramadera i agrícola. Però afegeix que “tot plegat és una”, on la boira i l’apantallament de l’aire hi juguen un gran paper i fan que Ponent sigui “un punt negre”.Xavier Querol insisteix: “La gent associa que ramaderia i agricultura no poden contaminar tant com la indústria, però és una qüestió de quantitats: abans es cremava poc al camp i ara amb la producció intensiva s’estan generant problemes”. Lamenta que a Catalunya s’hagi fet un pas enrere tornant a permetre les cremes agrícoles massives , en contra de les directives europees.Els ecologistes i les associacions locals són la part més descontenta del debat. Membres d’, la Institució de Ponent per la Conservació i l’Estudi de l’entorn Natural, van mostrar recentment en una reunió amb Boya la seva “sorpresa i perplexitat” davant la postura del Govern davant del que ells consideren una qüestió greu de salut. Exigeixen, la mateixa categoria que reben actualment Barcelona i els municipis de la seva àrea metropolitana. De moment, Boya ho descarta.Elsapunten i disparen directament contra diverses empreses de Lleida com les principals causants de la contaminació de l’aire de Lleida. La que s’emporta la major part de les crítiques és, una planta ubicada a les, amb “un potencial contaminant molt alt”, assegura el portaveu d’Ipcena,General d’Olis és una indústria que es dedica a l’elaboració d’oli i que en moments de màxima activitat provoca emanacions de fum visibles a tota la comarca. De fet, Ipcena assegura que els indicadors d’emissions de l’estació de Juneda superen els llindars quan l’activitat de la fàbrica d’oliasses és més intensa i baixa quan aquesta s’atura. “Es pot discernir una possible causa-efecte”, indica Vàzquez.A partir d’un estudi de la Universitat Politècnica de Catalunya de l’any 2016, Ipcena alerta sobre l’emanació d’aquesta planta de(com benzè, fenol, propanal i àcid acètic). En el seu moment, l'Ajuntament de les Borges Blanques va recórrer al mateix estudi per assegurar que les emissions “no superen els valors de qualitat”, malgrat el seu impacte visible.Acció Climàtica. A part d’haver encarregat un seguiment al CSIC, Mireia Boya recorda que els canvis en la directiva europea d'emissions industrials han rebaixat els llindars permesos. “i donarem temps a les empreses perquè s’hi adaptin”, avança Boya. La Generalitat fixa a la tardor el termini per ajustar-se a aquests nous límits.Ipcena, però, cita altres empreses lleidatanes perquè l’administració hi aboqui més vigilància. Lade les(que l’any passat va activar les alarmes per una fuga d’oli tèrmic),dei, sobretot, les plantes que gestionen les dejeccions ramaderes, com la dei les dues de(GAP) aés un dels projectes que GAP té damunt la taula i que inclou la gasificació de residus per utilitzar-ho com a combustible per assecar purins, que els detractors assimilen a la incineració. Ha generat laa la comarca i, fins i tot, una manifestació de protesta de mig miler de persones a les Borges Blanques . L’exconseller, pocs abans de deixar el càrrec pels canvis en el Govern arran de les eleccions del 2021, va aprovar-ne in extremis l’autorització ambiental.Des que la conselleria és en mans d’ERC,. De fet, per qüestions jurídiques i legals, l’ha hagut de ratificar . I això ha provocat alguna polseguera entre la militància republicana comarcal.En un acte organitzat per ERC de les Borges Blanques fa un mes, la mateixa Mireia Boya va fer una crida a la calma. Ho va fer obrint la porta aque la planta de Juneda haurà de complir, atenent les noves directrius europees abans esmentades. El projecte d’execució encara no s’ha presentat i Boya va advertir que la Generalitat té un pla de tancament d’instal·lacions d’incineració.El vicepresident de GAP,, present al mateix acte de les Borges, va assegurar que en poc més d'un any la planta projectada ja estarà en marxa. “Estem promovent un projecte vinculat amb el territori que dona una solució a la necessitat de més de 150 ramaders associats”, va advertir. Armengol va explicar que el seu model pretén “millorar l'entorn i no perjudicar ningú”, malgrat contemplar la incineració. “Encara t’haurem de donar les gràcies”, li va increpar un opositor.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor