La localitat basca de(Biscaia), de poc més de45.000 habitants viu, des de l'octubre de l'any passat immersa en la preocupació. Hi ha un grup de famílies que han portat als tribunals unaa qui descriuen com ai que acusen dei fillesreglamentàries.En concret, són 42 pares i mares que estan preocupats perquè no saben si les seves criatures, cap d'elles arriba als dos anys, tenen la immunitat total que haurien de tenir. Algunes famílies han optat, fins i tot i després de consultar amb un especialista, ambi ara no saben si estan sobrevacunades.Tot va començar en les primeres visites que feien al centre de salut. Aleshores, ja van notar que tenia un comportament estrany. "Posava la xeringa a les criatures amb rapidesa, la retirava de manera precipitada i després la llançava directament a la paperera amb la dosi en el seu interior”, segons ha denunciat. També feia comentaris estranys, antivacunes, quan anaven a visitar-la.. En aquesta línia, una mare afirma que a ella li va arribar a dir que "la millor vacuna contra el tètanus és que el nen camini descalç per l'herba”.El Servei Basc de Salut () ha obert un expedient informatiu a la professional, que també haurà de declarar com a investigada davant un jutjat de Barakaldo per presumptament simular que vacunava als menors. De moment, japertanyents a dos contingents diferents per veure si tenen anticossos. El resultat? Un d'aquests contingents no té una correcta immunització. Amb aquestes dades a la mà, la Direcció de Salut Pública ha decidit administrar unaa aquells que no tenen els anticossos i ha ampliat l'anàlisi serològica a un total de 400 menors tractats per la infermera, acusada deEls denunciants, als quals es podrien sumar noves famílies afectades, segons ha afirmat l'advocat que els representa,, han exposat en el seu escrit davant el jutjat que si bé desconeixen “amb exactitud” com va ser “la mecànica exacta que va fer la professional per deixar constància de la inoculació en el sistema d'Osakidetza”, intueixen que “un cop simulada la inoculació, va introduir en l'ordinador amb la seva identificació que el pacient X havia estat vacunat amb la dosi X”. Així,i amb el calendari de vacunació reglamentària complert. Algunes de les vacunes que no se'ls hi hauria administrat són les del tètanus, l'hepatitis B, la diftèria, o la tosferina.“Ens trobem davant un”, afirma el lletrat Asla. El Jutjat d'Instrucció número quatre de Barakaldo ha citat les famílies personades entre el 6 i el 22 de març perquè ratifiquin la denúncia. Per la seva banda, la infermera, que ara està de baixa, haurà de declarar com investigada el 4 de maig.

