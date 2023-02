La Xina presenta el pla de pau per a Ucraïna: 12 punts per acabar la guerra

Altres notícies que et poden interessar

Lamou fitxa i aquest divendres, coincidint amb el primer any de l'inici de la invasió russa, ha fet públic el pla de pau per acabar amb la guerra a. En concret, el ministeri d'del país ha publicat un document amb 12 punts que estableix, entre altres, l'acord per un alto el foc i l'inici de les converses de pau ambLa Xina demana respectar la sobirania i la integritat territorial de tots els països dins els principis de la Carta de les Nacions Unides -com defensa Ucraïna-, a més de garantir de manera efectiva aquesta sobirania, a més de la força o la riquesa dels estats.El document de l'executiu asiàtic exigeix que s'abandoni "la mentalitat de guerra freda" perquè la seguretat d'un país "no pot acabar amb la d'altres països", i assenyala que aquesta seguretat regional "no es pot garantir mitjançant l'enfortiment o fins i tot l'expansió de blocs militars".El govern xinès proposa a Ucraïna i Rússia que promoguin gradualment una desescalada i una "relaxació" de la situació per arribar a un alto el foc integral. "Cal evitar que la situació se surti de control", demana el document.L'executiu de Xi Jinping demana a Rússia i a Ucraïna que es reuneixin i reprenguin el diàleg directe "tan aviat com sigui possible". Després d'això, segons esgrimeix el comunicat, tots dos països han d'encetar les converses de pau.El govern xinès també ha manifestat la importància de resoldre la crisi humanitària a Ucraïna amb l'empara de les Nacions Unides i garantir així la protecció dels civils, establint corredors humanitaris de rescat i evacuació.La Xina creu que un dels punts per assolir la pau és recuperar l'intercanvi de presoners de guerra, que ja s'havia produït en alguns moments del conflicte. A més, també ressalta la importància de cessar els atacs contra les institucions civils.Així mateix, el comunicat del gegant asiàtic fa una crida a mantenir la seguretat de les centrals nuclears a Ucraïna, mentre que s'ha oposat als atacs armats contra aquestes instal·lacions.En la mateixa línia, la Xina creu que cal impulsar una reducció dels "riscos estratègics" que impliquin una escalada bèl·lica de conseqüències irreparables. "No hi pot haver guerra nuclear", manté el document.Un dels punts polèmics del conflicte, el de l'alimentació, també és puntal per a la Xina. El pla de pau demana garantir l'exportació de gra i demana que les Nacions Unides hi tinguin un "paper important".En el mateix sentit, una part important per abordar la crisi humanitària, segons la Xina, és assegurar el manteniment i l'estabilitat de les cadenes industrials i de subministrament.La Xina ha demanat a Occident que posi fi a les sancions contra Rússia en considerar que "no només no resoldran els problemes, sinó que en crearan de nous". "Els països rellevants han de deixar d'abusar de les sancions unilaterals i la 'jurisdicció de braç llarg' contra altres països, exercir un paper en el refredament de la crisi a Ucraïna i crear les condicions perquè els països en desenvolupament impulsin la seva economia i millorin la vida de les persones". A més, insta Occident a oposar-se a qualsevol sanció no autoritzada pel Consell de Seguretat de l'ONU.Després de la guerra, la Xina és conscient que caldrà reconstruir Ucraïna. En aquest sentit, Pequín es mostra disposat a brindar assistència i a exercir "un paper constructiu" en aconseguir-ho, com també demana fer el mateix a la comunitat internacional.El president ucraïnès,, ja va valorar positivament que el govern de lahagi començat a parlar de la situació a Ucraïna i s'ha mostrat obert a una reunió que serveixi, entre altres coses, per. " Ens agradaria reunir-nos amb la Xina ", va subratllar Zelenski, que va suggerir que ja hi ha contactes diplomàtics.​​​​​

