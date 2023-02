La DGT et pot treure el carnet després d'un ictus? Així és el protocol amb els problemes de salut incapacitants

El procés de tornar a conduir: classes i examen

Centenars dede circulació que la Direcció General de Trànsit () expedeix cada any a l'Estat corresponen a persones amb alguna mena de. De fet, un informe fet per la Fundació per a la Seguretat Viària (Fesvial) i la Fundació de la Confederació Nacional d'Autoescoles (FCNAE) xifra enel nombre de conductors i conductores que tenen prescrit l'úsen el seu vehicle. Per tant, no són poques les persones que han hagut de reconvertir el seu permís per conduir un cotxe adaptat a les seves noves necessitats després de patir un accident o una malaltia, com ara un ictus.Aquestes patologies acostumen ade qui les pateix i és per això que és obligatori, segons Trànsit, tornar a passar per un control per si cal posar restriccions a la conducció i, en cas afirmatiu, precisar-les. En cas que la persona en qüestió no vulgui passar per totes aquestes proves, no podrà tornar a conduir.Els passos a seguir per obtenir el nou carnet estan especificats en el Reglament General de Conductors. La Vanguardia els ha repassat amb els experts del Centre de Reconeixement de Conductors Certimedic i del professor de l'autoescola Discae, de Barcelona, especialitzada en la formació de conductors amb diversitat funcional. Un dels dubtes més freqüents després de tenir un accident o una malaltia que ha derivat en una discapacitat és si es podrà continuar conduint. La resposta a aquesta pregunta, generalment, és sí. Tenir algun tipus de diversitat funcional no és cap impediment per fer vida normal.No obstant això, abans de fer-ho,És un procediment pesat, però l'has de passar. A vegades, inclús, t'has de fer el. Quins passos has de seguir en aquesta situació? En primer lloc, t'han de fer un reconeixement mèdic en un centre acreditat per Trànsit, de la mateixa manera que vas fer abans de treure't el carnet la primera vegada. En funció del grau de discapacitat que tinguis, la DGT et donarà unes restriccions o unes altres.Abans hauràs d'esperar entre, que és el període que marca la DGT en aquests casos. Un cop ja no presentis símptomes i no t'incapacitin per fer les funcions psicomotrius superiors, i comptis amb un informe mèdic favorable, podràs tornar o començar a conduir. A més a més, abans de tornar a conduir també és obligatori fer un seguit deamb un conductor o conductora d'autoescola. Aquestes classes han d'incidir en la formació i la conscienciació de la nova manera de conduir. A banda d'això, els cotxes amb què es fan les pràctiques, evidentment, tenen totes les característiques necessàries perquè la persona amb discapacitat pugui conduir-los.Després, es fa un, que té lloc en vies obertes. A banda de la manera de conduir amb les noves funcionalitats, també posen a prova els teus coneixements de seguretat viària. Et donen tres oportunitats per aprovar, i en cas de no aconseguir-ho, hauràs de repetir les dues proves, tant la pràctica com la teòrica.Si t'han diagnosticat recentment la diversitat funcional, no serà estrany que et facin controls amb freqüència alta.

