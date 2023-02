Un poble de la Noguera, fart del trànsit per culpa de Google Maps

Laés ja part de les nostres vides. Ens la fa molt més fàcil i ràpida en molts aspectes, però les màquines no són perfectes i en moltes ocasions fallen. És, en resumides paraules, el que li passa a, un petit poble d'uns 200 habitants situat a la comarca de laEl motiu és que l'aplicació de mapes del gegant tecnològic, una de les més utilitzades del món, apunta que, per anar des decap a la, la via més ràpida és passant per aquest poble. El problema és que dirigeix als conductors a un camí asfaltat i ple de revolts.El caos passa prop de Ponts, enmig del canvi de laque acaba enllaçant amb laen direcció a Andorra. És llavors quan la drecera de Google Maps envia per una ruta que, sobre el paper, és quatre minuts més ràpida. Però no és així. El col·lapse generat és tan gran que fins i tot l'Ajuntament ha hagut de posarLa gran acumulació de vehicles es produeix els caps de setmana sobretot d'hivern, quan moltes persones aprofiten per passar el cap de setmana als. Molts turistes se salten la senyalització i creuen el camí de totes maneres. L'del municipi ja ha demanat a Google que elimini el camí com una possibilitat de ruta.

