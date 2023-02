Ripollet i Sorea no desfan l'empat per la gestió municipal de l'aigua

Un contenciós per desencallar la situació

Apunta que no va necessitar finançament extern, cosa que la "dota d'una solvència i liquiditat" i això, a la vegada, "evita hipotecar polítiques" de l'Ajuntament. L'informe també especifica que no es van fer inversions en I+D, com tampoc va haver-hi "deteriorament" dels actius materials, no es van produir impagaments i precisa que la "remuneració als membres d'alta direcció" va ser de poc més de 80.000 euros.



Un altre municipi del Vallès Occidental que ha engegat l'aventura de la gestió directa ha estat Sant Quirze —a través de l'empresa municipal SQVaigua. Ho fa des del 3 de gener passat i no ha començat amb bon peu, en una mica més d'un mes ha patit alteracions del subministrament. El municipi va estar, a principis de febrer, unes 24 hores sense aigua, segons la companyia. A les xarxes socials, els veïns van expressar la seva indignació i es queixaven de manca d'informació. L'Ajuntament ha fet balanç dels primers 50 dies, en els quals ha destacat que ha servit "per verificar que la xarxa no està en les condicions òptimes". Per això, invertirà 150.000 anuals fins a 2027. A més, ha detallat que, entre d'altres, s'han dut a terme 18 reparacions de fuites puntuals. Parlar de municipalització de l'aigua fa que, inevitablement, s'agafi. El 2018 va engegar la gestió d'aquest bé, en forma d'entitat pública empresarial local (EPEL), sota el nom de Taigua . Va ser, amb traves judicials, i fins i tot el mateix alcalde, Jordi Ballart, va patir , tal com va explicar a Nació . En l'auditoria anual , corresponent a 2021, Taigua va obtenir unque "ha de permetre afrontar les inversions que garanteixen la independització completa de l'anterior concessionària [...] i les reinversions tant en xarxa i instal·lacions primàries".Apunta que, cosa que la "dota d'unai liquiditat" i això, a la vegada, "evita hipotecar polítiques" de l'Ajuntament. L'informe també especifica que, com tampoc va haver-hi "deteriorament" dels actius materials, no es van produir impagaments i precisa que la "remuneració als membres d'alta direcció" va ser de poc més de 80.000 euros.Un altre municipi del Vallès Occidental que ha engegat l'aventura de la gestió directa ha estat—a través de l'empresa municipal SQVaigua. Ho fa des del 3 de gener passat i no ha començat amb bon peu, en una mica més d'un mes ha patit alteracions del subministrament. El municipi va estar, a principis de febrer,, segons la companyia. A les xarxes socials, els veïns vani es queixaven de. L'Ajuntament ha fet balanç dels primers 50 dies, en els quals ha destacat que ha servit "per verificar que la xarxa no". Per això, invertirà. A més, ha detallat que, entre d'altres, s'han dut a terme 18 reparacions de fuites puntuals.

En aquests moments hi ha una trentena de municipis que fan una, un servei bàsic que en els últims anys ha agafat caràcter ideològic coincidint (o no) amb la caducitat de moltes concessions. És el que està passant a, al Vallès Occidental, on l'assumpte s'ha polititzat.El canvi d'alcaldia liderat per José M. Osuna el 2015 amb Decidim Ripollet (aplegava membres de l'històric partit local COP, la CUP i Podem), duia, entre altres projectes, la, ja que el 2016 finalitzava el contracte amb Sorea, empresa filial d'Agbar que presta el servei. I el resultat encara ésHi ha unamb el servei públic de l'aigua al centre. Una situació que es troba en un, perquè la llei complica qualsevol moviment del consistori per prestar el servei pel seu compte, ja que la competència de la gestió integral de l'aigua és de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) iPer això, set anys després de la finalització del contracte, l'empresa explica que manté "totes les, amb la màxima implicació i professionalitat" del servei malgrat no haver-hi cap conveni pel mig.L'origen de tot plegat va ser en un ple municipal, a principis de 2020 —segon mandat d'Osuna—, quan es va donaramb una memòria justificativa "aprovada per unanimitat", recorda la tinent d'alcalde, Pilar Castillejo. Un tema que havia tornat al plenari menys de dos anys després que es frustrés l'intent inicial. El setembre de 2020, però, una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC)perquè anul·lava diversos articles que s'havien modificat en el reglament de l'AMB que permetia als municipisMesos abans, tal com apunta Castillejo, l'entitat municipal va autoritzar el procediment perquè, però el dictamen ho va canviar tot. Prèviament, s'havia endegat una, que afirmava "que és" la municipalització, recalca, i "s'havia proposat" en aquest procés de transició, amb diverses propostes. Aleshores, després de la sentència judicial "els" i això situava, una altra vegada, el partit de l'alcalde "a la casella de sortida", segons que reconeix la regidora.Ara per ara, el municipi vallesà es troba, exclama Castillejo, i afegeix, "l'AMB ni fa ni ens deixa fer" . Carrega que es faci, perquè creu que hi ha intenció "d'esperar que hi hagi d'altres majories" a l'organisme. Per això, l'Ajuntament de Ripollet va interposarel passat mes de julioli amb la voluntat deel tràmit.Precisament, en el plenari del passat mes de gener de l'AMB, arran d'una moció presentada pel partit d'Osuna, el vicepresident, i també alcalde Cornellà,(PSC), va assenyalar que la institucióper aquest canvi de gestió i va apel·lar al. Va criticar que en la comissió d'estudi es va "orientar" i va acabar la intervenció assegurant que els socialistes, que a diferència dels comuns i la CUP han evitat l'enfrontament amb Agbar i les seves filials, no teniensobre el model de gestió de l'aigua.L'altra part en litigi, l'empresa, afirma que són "els gestors del servei i la nostra obligació és". I així serà fins que esi apunten cap a l'AMB. I és que fonts de Sorea indiquen que si hi hagués un nou marc contractual "es podrien incorporar les inversions que necessita el servei", més enllà de "punts crítics" i també aspectes com la digitalització i la telemesura. En aquests moments, disposa d'uni amb aquest import "el ritme de renovacions és lent".A tot això, cal afegir-sense precisar la quantitat-, ja que a una tarifa que ha quedat congelada des de 2016 s'hi sumen. D'acord amb la llei de pobresa energètica catalana, per fer un tall de subministrament cal un informe de serveis socials que detalli si és o no una família amb vulnerabilitat i. Per això, al municipi no se'n fa cap. Si no es paga l'aigua, sigui o no vulnerable la família, no se'ls talla.Castillejo no amaga que rere el seu objectiu hi ha un component ideològic : "No volem fer-ho només per això, que també, aquí hi ha. Per què se l'han de quedar les empreses de l'Ibex-35?" i remata, "perquè s'ho quedi Agbar, millor vagi cap a Ripollet". Una finalitat que no comparteixen algunes associacions veïnals, com és el cas de l'i de l'dues de les sis de Ripollet.Ambdues entitats coincideixen que la municipalitzaciói tampoc "una demanda" real. A Can Clos diuen que "al principi" va despertar interès, però a la comunitat hi ha d'altres preocupacions com ara la neteja dels carrers, un aspecte que també critiquen des de Can Mas. Les dues organitzacions confirmen quede l'aigua i, en el cas que n'hi hagués, "és molt estrany".

