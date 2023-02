La Pobla de Segur votarà si canvia el nom del passeig Josep Borrell per 1 d'octubre

L'de laja ha triat la data per celebrar laper canviar el nom al passeig, fill del municipi i actual alt representant d'Exteriors de la. Serà el diumenge, de les 9 h del matí a les 20 h del vespre a la sala de plens del consistori poblatà. Estan cridades a votar les personesnascudes o domiciliades al municipi.La pregunta que planteja l'ajuntament serà: "Respecte a la proposta de canvi de nom de l'actual passeig Josep Borrell, la meva elecció és...". En aquest sentit, les opcions a votar a la consulta seran dues: mantenir el nom actual (passeig Josep Borrell i Fontelles) o bé canviar-lo per, en referència aldel 2017.D'altra banda, el consistori ha fet unaque vulguin participar en el procés de consulta. Els interessats podran inscriure's del 24 de febrer al 2 de març a través de lade l'ajuntament, o bé de maneraal mateix consistori. En cas de ser necessari, el divendres 3 de març es realitzaria un sorteig.Laper canviar el nom al passeig va ser aprovada per l'ajuntament poblatà el febrer del 2020 , arran d'una, que governa amb majoria al municipi, presentada el 2018 . Una idea que en el seu moment ja va provocar el rebuig del grup delal consistori, que la va qualificar de "gran vergonya" i de "sectària" . La votació, però, va ser ajornada en dues ocasions : primerament, el novembre del 2018, i degut per la proximitat de les eleccions municipals del 2019, i la segona vegada per l'emergència sanitària causada per la pandèmia.

