Almenys cinc morts i una cinquantena de miners atrapats en un enderroc a la Xina

🚨 Breaking:



🇨🇳 50 Stuck After China Mine Collapse: Two Killed, Reports



On Wednesday, a "catastrophic collapse" occurred in a mine in Inner Mongolia, and rescuers are currently working to free the trapped miners. pic.twitter.com/KIJzmsEIaO — OsintTV📺 (@OsintTV) February 22, 2023

Alta sinistralitat en els pous de carbó

Un nou accident en un pou de carbó colpeja la. Des de dimecres, unaestana les profunditats d'una mina de la província de Mongòlia Interior, fruit d'un despreniment. "Tot just havia començat la meva jornada laboral quan vaig veure que queien pedres de roca", assegura un miner hospitalitzat a la cadena CCTV, i afegeix: "Vaig veure que la situació s'estava posant cada cop més negra i es va organitzar una evacuació, però ja era massa tard, la muntanya simplement es va esfondrar".Dels que han pogut sobreviure, han quedatsis. Les tasques de rescat per part dels serveis d'emergència són complicades perquè les allaus, segons detallen els mitjans locals, "són constants" i obliguen a aturar, de tant en tant, les feines. De moment, hi ha cinc morts comptabilitzats, però les autoritats no descarten que la xifra vagi en augment en les pròximes hores. No obstant la situació, el govern liderat per Xi Jinping "no vol escatimar recursos" i, per això, ha mobilitzatdels desapareguts. Les autoritats també han anunciat una investigació per esclarir les causes de l'enderroc a la mina, que era a cel obert.Un treballador del pou de carbó ha declarat que la majoria de persones atrapades sónTambé ha detallat que s'estan fent servir drons per saber exactament la mida de la part de terreny que ha col·lapsat, tot i que les primeres estimacions, apunten al fet que serien uns. Segons la informació que ha transcendit, la mina de carbó havia estat sancionada per accedir a una presa d'aigua sense els permisos requerits, a banda de no col·locar els senyals d'advertiment pertinents a la zona.abans de reiniciar-la l'abril del 2021.Els pous de carbó -material amb el qual la Xina genera entorn d'un- registren una alta sinistralitat al país asiàtic, encara que en els últims anys el nombre d'accidents mortals s'ha vist reduït significativament. Precisament, la Mongòlia Interior, territori on ha passat l'incident, és la principal regió productora de carbó del país. El març de l'any passat, 14 miners que van quedar atrapats més d'una setmana després d'un accident en una mina de carbó al sud del país van ser trobats sense vida pels equips de rescat.

