Detenido en Girona un peligroso huido de la justicia de Rumanía incluido en la lista “Europe´s Most Wanted”, vinculado al crimen organizado en su país, está acusado de asesinato desde 2006https://t.co/1SkWTcX9Tv pic.twitter.com/ew1suGwNxH — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) February 24, 2023

Laha detingut a(Alt Empordà) un home de 41 anys que havia fugit de la justícia de. El detingut formava part de la llista de fugitius més buscats d'. El 2017 el van detenir per un delicte conta la salut pública a, però havia donat una documentació falsa la policia no van poder identificar-lo.Les autoritats romaneses reclamen l'home pel seu vincle amb el crim organitzat. A més, el 2006 hauria matat un home en una pallissa, conjuntament amb altres persones, i perquè era membre d'un clan rival. Laha entregat les diligències a l', qui n'ha decretat l'ingrés a presó de manera provisional.Agents de la(UCO) de la Guàrdia Civil van començar a rastrejar localitzacions on podia amagar-se el fugitiu de Romania dins de l'. Després de detectar diversos canvis de domicili, van posar el focus a Catalunya i van poder arribar a trobar-lo a Vilafant.Tota la informació que han obtingut de l'home per detenir-lo l'han extret del web, una llista gestionada per l'agència europea de policia. En aquesta pàgina s'actualitzen constantment totes les informacions delsi permet intercanviar informació entre cossos policials.

