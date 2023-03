Millorar l'atenció per adaptar-se a les necessitats d'una societat digital i diversa

Agbar ha implementat el programa “Amb tu” per posar a disposició de la ciutadania una atenció multicanal, accessible i àgil

El millor servei, una prioritat

Agbar ha estat premiada pel seu servei d’atenció al client

Nous idiomes d’atenció

Donar a conèixer les ajudes i facilitar les gestions

En els darrers anys, ha canviat la nostra manera de viure, relacionar-nos i comunicar-nos. Davant d’una societat cada cop més digital i diversa, les companyies de serveis tenen el repte d’Amb aquesta vocació de situar les persones al centre i seguir impulsant l’i diversa per garantir l’accessibilitat universal, Agbar ha implementat el programa “Amb tu” per posar a disposició de la ciutadania unaMitjançant un procés de millora contínua i l’impuls dels canals no presencials, la companyia que gestiona els serveis del cicle integral de l’aigua ha fet un nou pas endavant per ferque tenen a veure amb el subministrament de l’aigua, i garantir que totes les persones puguin accedir als seus serveis en igualtat de condicions.És en aquest sentit que Agbar ha incorporat l’i el, per eliminar les barreres de comprensió i facilitar l’accessibilitat.A més, ha posat en marxa l’atenció a través de l’aplicació de missatgeria instantàniaamb l’objectiu d’eliminar les barreres lligades a lesi d’adaptar-se als hàbits de la ciutadania. El propòsit d’aquest nou canal és atendre, de forma còmoda i flexible, les gestions en relació amb el servei d’aigua, exceptuant les noves contractacions, que s’hauran de fer a través de la resta de canals.El programa “Amb tu”, en el qual s’emmarquen aquestes iniciatives, representa un salt qualitatiu en la millora de l’atenció a la ciutadania, especialment en l’, per tal d’identificar les barreres digitals, de comprensió, d'accessibilitat o econòmiques que puguin tenir i superar-les.són avantatges d’aquests nous canals que la companyia posa a disposició de la ciutadania. A més, amb l’aposta pels canals no presencials per facilitar les gestions, cada usuari pot escollir el canal pel qual vol ser atès en funció de les seves necessitats, gaudir així d'una flexibilitat horària més gran per fer gestions, i evitar esperes i desplaçaments.La directora de Clients d’Agbar,, ha destacat que “l'objectiu és aplicar la millora contínua al nostre model d'atenció i assegurar que no deixem ningú enrere. Per això, a més de continuar mesurant la satisfacció dels usuaris i usuàries via enquestes directes,per identificar noves oportunitats, conèixer la seva visió i treballar amb anticipació per atendre les diferents situacions de vulnerabilitat”.Agbar posa sempre lesi i s’adapta a les seves necessitats. Gràcies a la implementació d’aquestes millores, el servei d’atenció d’Agbar ha estaten la categoria d’empreses subministradores d’aigua en la 12a edició del Certamen Líders en Servei com el millor en la categoria d’empreses subministradores d’aigua.A banda de l’atenció en, els nous idiomes en els quals ja s’atén a la ciutadania són:. D’aquesta manera, quan una persona necessiti ser atesa en un d’aquests idiomes, haurà de sol·licitar cita prèviament.L’atenció es farà de forma presencial, però a través d’un servei de videoconferència queDavant les situacions de, l'objectiu d’Agbar és garantir que totes aquelles persones que poden requerir algun dels ajuts disponibles (opcions com “12 gotes” –pagament fraccionat amb la mateixa quantia cada mes–, ajornament i fraccionament de deute sense interessos, tarifes i fons socials) les coneguin i les puguin sol·licitar de forma senzilla i àgil.Aquesta és l’ aposta d’Agbar per a una atenció més propera, inclusiva i adaptada a les necessitats de les persones