S'enfronta a més de 14 anys de presó per matar una àvia mentre dormia

Lademanaper l'home acusat de matar una dona, de 91 anys, a Tarragona el 2021. L'acusat, marit de la neboda de la víctima, va confessar queen el seu domicili situat al carrer Pin i Soler. Hores més tard, l'home va explicar alsd'Esquadra de Barcelona que l'havia matat. El ministeri públic ha tingut en compte l'atenuant de confessió en la petició de la pena per un delicte d'assassinat. El fiscal també li reclama unade responsabilitat civil per al cosí germà de la víctima, que a la vegada, és el sogre de l'acusat. L'investigat es troba en presó preventiva. Aquest divendres està previst que es faci la constitució del jurat popular i dilluns arrencarà el judici amb les declaracions de l'acusat.Segons l'escrit d'acusació de la Fiscalia, la donaA més a més, tenia episodis d'al·lucinacions, patia asma, lumbàlgia i presentava un deteriorament progressiu físic i mental. El fiscal també detalla que vivia en pis amb falta d'higiene i que l'àvia no va acceptar mai l'ajuda dels Serveis Socials. Les poques vegades que anava al metge ho feia acompanyada de l'acusat i la seva dona, que era tambéEn el seu escrit, la Fiscalia relata que l'acusat va sortir de casa seva a les 8:00 del matí del dia 24 de març del 2021 per dirigir-se cap al domicili de la víctima, ja que l'havia d'acompanyar a la visita mèdica per administrar-li la segona dosis de la vacuna contra el Coronavirus. Quan va arribar al pis, l'home hi va accedir amb les claus "legítimes" per la relació familiar. "o sent perfectament conscient que amb el seu comportament podria causar-li la seva mort, va col·locar-li el coixí a la cara fent força amb la intenció d'ofegar-la", indica l'escrit acusatori.L'escrit del fiscal també detalla que la dona va intentar posar la seva mà per protegir-se i que l'investigat en adonar-se'n va tapar-li la boca i el nas fins a causar-li la mort per asfíxia. Finalment, diu,i va marxar novament cap a Barcelona, on passades les sis de la tarda, va anar a la comissaria de Sant Andreu de Barcelona per confessar els fets. L'autòpsia determina que la causa de la mort va ser per asfíxia mecànica per oclusió extrínseca d'orificis respiratoris.El ministeri públic també recull que la dona de l'acusat i el seu fill eren elsde la víctima, que va canviar el testament a favor seu l'abril de l'any 2022, ja que l'herència requeia prèviament amb el germà de la dona difunta, però aquest va morir. L'anciana tenia en propietat el pis on vivia i dos comptes bancaris que superaven els. El processat es troba en presó preventiva des del 27 de març de 2021. El fiscal li demana més de 14 anys de presó per un delicte d'assassinat i en la petició de pena li té en compte l'atenuant analògica d'

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor