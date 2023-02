El Mobile World Congress amb més empreses catalanes

Un dels esdeveniments tecnològics més importants del món, el Mobile World Congress (MWC), obre les portes avui a Barcelona. Durant quatre dies i fins al 2 de març, més de 300 empreses i startups catalanes participaran en el MWC i el 4YFN, la fira dedicada a l’emprenedoria que se celebra en paral·lel al congrés.

Més de 2.000 expositors, d’entre els quals, hi ha operadors mòbils, fabricants de dispositius, proveïdors de tecnologia i creadors i venedors de contingut, es donen cita en una nova edició d’aquest gran aparador del sector, que té lloc un any més al recinte de La Fira de Barcelona, a l’Hospitalet de Llobregat. El conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent i Ramió, subratlla que “així com el MWC ja no s’entendria sense Barcelona, Barcelona no s’entendria sense el MWC”. Per Torrent, aquesta fira és la gran porta d’entrada que connecta les empreses catalanes amb l’entorn tecnològic internacional.

Més empreses als espais de la Generalitat

Per tal de promoure la presència de firmes catalanes i apostar per la innovació, la Generalitat de Catalunya ha facilitat espais amb estand propi al MWC i al 4YFN. Això ha permès que hi participin un centenar de companyies i empreses emergents, un 20% més que l’any passat.

En concret, 48 empreses estan ubicades al pavelló de la Generalitat al MWC i 56, al del 4YFN, amb l’objectiu de trobar inversors, conèixer socis i nous clients, guanyar visibilitat i obrir-se a nous mercats al món. Al marge d’aquest centenar de companyies que accedeixen al congrés internacional a través del Govern, hi ha 200 empreses catalanes més que també disposaran del seu estand al congrés.

En aquest sentit, el titular d’Empresa i Treball destaca que el MWC és “una gran oportunitat per continuar apuntalant el fet que Catalunya i Barcelona siguin veritablement un hub tecnològic i de creació de startups a escala global”.



La Generalitat aprofitarà també per projectar en aquesta reputada fira la seva aposta per l’impuls de la intel·ligència artificial, una de les tecnologies digitals avançades que més impacte generarà en la societat i en l’economia del futur.

Demostració en directe d’IA

Sota el lema "Quan la intel·ligència artificial connecta amb les persones", l’estand de la Generalitat oferirà cada dia una demostració en directe de com la intel·ligència artificial (IA) aplicada a robots pot facilitar la vida de les persones en diferents entorns. Consistirà en una recreació teatralitzada en català amb elements audiovisuals d’escenes de la vida quotidiana d’un home gran i la seva filla, que interactuen amb tres robots dotats d’IA a casa seva, a la feina i en un entorn mèdic.

El Govern vol tenir els deures fets, i per això ja treballa per desplegar l’ S’estima que l’any 2030 la IA provocarà un augment addicional de 15,7 bilions de dòlars del PIB mundial, però només podran aprofitar aquest impacte aquells països que hagin invertit en el seu desenvolupament., i per això ja treballa per desplegar l’ Estratègia d’Intel·ligència Artificial de Catalunya Catalonia.AI

L’estratègia preveu un doble objectiu. Per una banda, enfortir l’ecosistema d’IA català per convertir-lo en un pol d’innovació, lideratge i atracció de talent i inversions; i, de l’altra, promoure l’adopció d’aquesta tecnologia a l’administració, el teixit productiu i els centres de recerca per millorar la competitivitat de les empreses i la vida de les persones.



L’impacte del MWC per a les empreses catalanes

Des del primer any del Mobile World Congress, el 2006, fins ara, la Generalitat ha facilitat la participació de més de 300 empreses catalanes a l’esdeveniment. En conjunt, aquestes empreses han doblat la seva facturació i han augmentat un 38% la seva ocupació respecte a la seva primera participació en la fira.

Pel que fa al 4YFN, ACCIÓ, l’Agència per la Competitivitat de l’Empresa, de la Generalitat, ha impulsat des del 2015 que 157 startups presentin les seves novetats tecnològiques al saló destinat a les empreses emergents. Aquestes startups han triplicat la seva facturació i han aixecat més de 320 milions d’euros des de la primera vegada que van participar al congrés.

En el marc de la reputada fira tecnològica, ACCIÓ organitza el MWC Open Innovation Challenge, unes trobades que busquen connectar les empreses catalanes i internacionals amb grans companyies per fomentar la innovació oberta. Hi participen un total de 41 corporacions, 16 catalanes (com Agbar o Fluidra) i 25 d’internacionals (com AstraZeneca, Samsung, Sony o BMW), que buscaran solucions a un centenar de reptes tecnològics.

D’altra banda, el 2 de març, últim dia del congrés, tindrà lloc la jornada titulada “Futurs docents, docents del futur”, que aplegarà experts, docents, alumnat i creadors, per debatre sobre el futur de la docència. La jornada, que inclourà dues ponències sobre tecnologia i valors i sobre la relació entre intel·ligència artificial i educació, serà inaugurada pel conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, i pel CEO del GSMA, John Hoffman.

Amb el suport

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor