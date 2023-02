22:06 L'exregidora de Guanyem Badalona Carme Martínez s'incorpora a la llista d'ERC



L'exregidora de Guanyem Badalona Carme Martínez s'ha incorporat a la llista d'ERC -encapçalada per Àlex Montornès- per a les eleccions municipals del 2023. Martínez va dimitir el passat desembre com a regidora per "discrepàncies", desmarcant-se així de la formació política encapçalada per Dolors Sabater, que també és diputada de la CUP. Abans de formar part de Guanyem, Martínez va ser militant d'Iniciativa, partit a través del qual també va ser regidora de l'oposició entre 2007 i 2011. ERC Badalona decidirà dilluns en assemblea la posició que ocuparà, previsiblement entre els llocs 2 i 4, segons han assegurat fonts dels republicans a Nació. Informa Carme Rocamora.

19:37 La Unió Europea prohibeix TikTok als mòbils dels treballadors



La Comissió Europea ha decidit aquest dijous prohibir l'ús de l'aplicació TikTok als dispositius corporatius dels seus empleats i als dispositius personals afiliats, com a mesura de protecció davant de les accions i amenaces a la ciberseguretat de la Unió. Segons ha assenyalat un portaveu de la institució, els treballadors tindran fins al 15 de març per eliminar l'aplicació dels dispositius corporatius, encara que no ha concretat les directrius sobre l'ús en aparells personals.

16:10 Putin diu que reforçarà la capacitat nuclear en terra mar i aire mentre Zelenski demana reunir-se amb Xi Jinping



El president rus, Vladímir Putin ha assegurat que Rússia reforçarà les seves capacitats nuclears. En un comunicat emès pel Kremlin, el dirigent ha detallat que el país continuarà fomentant la producció "massiva" de míssils hipersònics i reforçarà les instal·lacions en terra, mar i aire. Al seu torn i de manera simultània, el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, ha instat el president xinès, Xi Jinping, a reunir-se amb ell perquè és "de l'interès" d'Ucraïna per "involucrar com més països millor a la fórmula per a la pau".

14:37 La Moncloa diu que la taula de diàleg no és "necessària" perquè a Catalunya ja hi ha "diàleg permanent"



La ministra de Política Territorial i portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, assegura que no hi ha data per a una nova reunió de la taula de diàleg però que aquest "instrument extraordinari" no és "necessari" en aquest moment perquè hi ha diàleg "permanent" entre les dues administracions. Durant una visita a l'Escala, Rodríguez ha dit que a Catalunya "afortunadament" s'ha recuperat la "normalitat institucional" i que, tot i que cal reivindicar "el que s'ha aconseguit amb l'esforç col·lectiu", el "govern celebra que no sogui necessari dotar-nos d'aquesta extraordinarietat de convocar-nos". "Des d'Espanya amb Catalunya mirem el futur amb optimisme", ha dit.

14:03 PSC i Junts rebutgen reunir-se amb Aturem Hard Rock al Parlament



La plataforma Aturem Hard Rock, que lidera l'oposició a la construcció del macrocasino al camp de Tarragona, ha denunciat aquest dijous que els principals "instigadors" del recreatiu, en referència a PSC i Junts, els han plantat en una reunió al Parlament. El portaveu de la plataforma, Eloi Redón, ha explicat en roda de premsa que han assistit aquest matí al Parlament per reunir-se amb tots els grups polítics -als quals han convocat-, però que només ERC, comuns i CUP s'hi han presentat. "Quan s'han d'afrontar a l'oposició, pretenen fugir", ha opinat Redón sobre l'absència del PSC i Junts, que han convertit aquest projecte en un dels cavalls de batalla de la negociació dels pressupostos. En la reunió amb la resta de partits, des d'Aturem Hard Rock han insistit en la manca de "consens social" que hi ha al territori vers aquest projecte, que han titllat d'"atemptat mediambiental". A més, han assegurat que ERC, malgrat acceptar-lo en els pressupostos, els ha traslladat que no és el "seu model". Informa Carme Rocamora.