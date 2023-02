Shakira i Karol G es despatxen a gust contra les seves exparelles a «Te quedé grande»

i, aquest cop, ho vol fer acompanyada de la també artista colombiana, que estrena disc, Mañana será bonito. Un dels nous temes d'aquest nou treball de la cantant de reggaeton és Te quedé grande (TQG), una col·laboració amb l'exparella deque s'ha publicat aquest divendres a les 6:00 del matí i que, en menys de dues hores, ja acumula més d'un milió de reproduccions a Youtube., el lema de l'anterior cançó de Shakira ja és tota una declaració d'intencions i les colombianes ja han tret la bitlletera.Després del boom amb la cançó amb el productor de moda, l'argentí Bizarrap , tothom esperava amb candeletes el nou tema de la de Barranquilla. I ja és aquí! De fet, s'ha donat a conèixer de forma simultània a totes les plataformes hagudes i per haver quan a Llatinoamèrica tocaven les 00:00 de la mitjanit. Elde la cançó, que ja es va avançar dijous a les pantalles gegants de Times Square de Nova York (Estats Units), s'ha estrenat a Youtube i mostra les dues colombianes, Shakira de vermell i Karol G de blau, en diversos escenaris que passen del foc al gel.

Per als amants i les amants del drama, TQG ve carregat, novament, de retrets cap a Piqué, però també cap a Anuel AA, el cantant de reggaeton exparella de Karol G, que encara no pot oblidar. Les dues cantants aprofiten el tema per alliberar tensions i despatxar-se a gust contra les seves respectives exparelles. Així, Karol G li ha ofert ala de Barranquilla la plataforma perfecta perquè pugui tornar a omplir de munició la seva pistola i carregar contra l'exblaugrana i, també, contra la seva actual nòvia, Clara Chía. Frases com ara "Veure't amb la nova em va fer mal, però jo ara vaig a la meva, el que vam viure se m'ha oblidat, jo ja estic centrada en la meva història", deixen clar que l'exfutbolista continua en els seus pensaments.



Una màquina de fer diners

Però el tema no és només una carta farcida de desamor, les colombianes deixen clar en tot moment el seu objectiu: fer calés. Totes dues canten a duo les seves intencions:No es pot dir més clar. A més a més, aquesta ha estat una cançó també molt esperada tant per a Shakira com a Karol G, les dues van deixar en evidència en diverses entrevistes que feia temps que tenien ganes de col·laborar juntes, així que dit i fet. Qui sap si, aquest, és el primer hit de molts que han de venir.

