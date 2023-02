L'ONU aprova exigir la retirada de les tropes russes d'Ucraïna

L'Organització de les Nacions Unides (ONU) ha aprovat la nit d'aquest dijous una resolució que demana a Rússia que retiri les tropes d'Ucraïna, amb l'abstenció de la Xina i de 31 països més. El text s'ha aprovat després d'una jornada de debat en què els països que donen suport al govern de Volodímir Zelenski han intentat convèncer els equidistants i als més pròxims als interessos de Rússia, com ara la Xina.



La mesura no és vinculant, però en el marc del debat hi ha hagut discussions intenses i enfrontaments entre els representants d'alguns països, com per exemple, entre el delegat alemany i el xinès. El primer li ha retret al segon que digués que armar Ucraïna era atiar el foc.

Finalment, la resolució presentada per Ucraïna ha estat aprovada amb, entre els quals hi ha Nicaragua, Bielorússia, Rússia, Corea del Nord, Mali, Eritrea i Síria. A més a més, la Xina s'ha abstingut. La decisió arriba en un, ja que fa un any el president rus, Vladímir Putin, va declarar la guerra a Ucraïna mentre l'Assemblea General de Nacions Unides estava reunida en sessió d'emergència.