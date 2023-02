Albiol crea un manual amb instruccions per actuar davant ocupacions il·legals

El candidat del PP a l'alcaldia de Badalona, Xavier García Albiol, ha creat un manual perquè els veïns sàpiguen com actuar en cas que es registri l'ocupació il·legal d'un immoble. Es tracta d'un díptic que "no pretén ser una guia perquè els veïns es prenguin la justícia pel seu compte", ha avisat. Per això, dona detalls sobre què fer si l'ocupació es detecta abans o després de les 48 hores i la manera com demostrar que s'ha entrat de manera fraudulenta a l'immoble.



Albiol ha volgut també atacar la llei catalana antiocupacions i ha denunciat que no aporta suficients eines als veïns ni als consistoris. Per això, l'ha qualificat de "cortina de fum" i ha assegurat que no és efectiva. Per fer-ho, ha escollit el barri de Nova Lloreda, un espai on assegura que s'hi ha registrat ocupacions darrerament. No obstant això, els barris on n'hi ha més, segons el candidat popular, són els de Sant Roc, el Remei, la Salut, la part alta de Llefià, el de Sant Crist o fins i tot el centre.

El díptic consta de, una dedicada ades del moment en què es produeix l'ocupació i una altra per. En el primer tram, recomana trucar als telèfons d'emergències i comunicar als ocupes "de manera formal" que han de marxar del lloc, assegurant-se que aquesta petició queda registrada en l'atestat policial.De la mateixa manera, ha recomanat, amb testimonis de veïns, agents de seguretat o personal del servei d'alarmes. En cas que els ocupants hagin punxat la llum, indica que s'ha de comunicar a l'empresa energètica per tallar el fluid davant del risc d'incendi que pot comportar.Passades les primeres 48 hores, la formació popular recomana seguir els mateixos passos, però a més. En cas que els ocupants surtin de l'immoble, apunta que la comunitat de veïns pot acordar no deixar-los fer ús de les zones comunes. En tots dos casos, cedeix el contacte del grup municipal per traslladar la situació.

