El Barça no pot evitar el desastre davant el Manchester United i fa créixer el trauma europeu

, que ha tornat a ensopegar amb la mateixa pedra i ha consumat una nova desfeta a Europa en caure perdavant el. Era una final -tot i tractar-se dels setzens d'Europa League-. Guanyar asignificava avançar a vuitens de l', però sobretot, hauria estat la confirmació que els blaugranes havien tornat i eren capaços de vèncer un dels grans del continent. Amb la derrota, per contra, reviu els fantasmes del passat i fa més gran el trauma europeu, deixant en un miratge el bon paper a la lliga domèstica., amb el ritme frenètic que van demostrar al Camp Nou i que tants problemes va provocar als de Xavi i han fet el primer avís ja al minut 3, quanha entrat tot sol dins l'àrea i ha topat amb un gran, que s'ha obert com un porter de futbol sala per aturar el xut creuat. A partir d'aquest moment, el partit s'ha convertit en un intercanvi de cops, sense que cap dels dos conjunts aconseguís acabar de connectar-ne cap. Fins al minut 16, quan l'àrbitre ha decretatha agafat la responsabilitat de llançar el penal i l'ha materialitzat amb suspens. La seva paradinha no ha enganyat, que ha tocat la pilota per fer-la rebotar amb el pal esquerre de la porteria abans d'entrar.només començar, l'escenari somiat pels culers.Amb l'avantatge en el marcador, però, el guió del partit -i de l'eliminatòria- no ha canviat, i el Barça ha estat incapaç d'apaivagar l'empenta dels locals amb la possessió i el futbol-control. Si bé, en aquesta ocasió sí que ha evitat que l'United fes bons els contraatacs i. A banda d'algun ensurt puntual a les dues àrees, això ha estat tot i ambdós conjunts han enfilat el túnel de vestidors amb l'avantatge pel Barça.I si el primer temps havia començat com Xavi dessitjava, el segon ho ha fet de la manera inversa.ha perdut la pilota en sortida de pressió, Sancho i Fernándes han triangulat a tota velocitat per fer-li arribar a, que esperava a la frontal de l'àrea i, davant la passivitat de Frenkie De Jong i Balde,. Ter Stegen no hi ha pogut fer res i l'empat a tornat al marcador.i a començar de nou. La tensió s'ha disparat i la intensitat del xoc ha tornat a ser la de l'anada. Fins al punt que una pilotada de Fernándes a De Jong quan el joc estava aturat ha desencadenat en unaEn aquest nou escenari, amb més lluita que futbol, el Manchester United ha estat més còmode i ha materialitzat les sensacions amb elal minut 75. Després de diversos refusos dins l'àrea blaugrana, el brasilerha engaltat una pilota morta i ha creuat la pilota lluny de l'abast de Ter Stegen, desfermant la bogeria dels aficionats anglesos. Xavi ha mogut la banqueta ràpidament, coneixedor que només tenia 14 minuts més l'afegit per evitar una nova desfeta a Europa, i ha fet entrarper buscar el gol de l'empat. A partir d'aquest moment, el camp s'ha inclinat cap a la porteria de De Gea, ial darrer minut, però el vell conegutha salvat la pilota quan ja havia superat el porter.

