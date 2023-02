Agafeu els abrics, la bufanda i els guants perquè cauran les temperatures aquest divendres i no és moment de costipar-se, abans del cap de setmana. Sobretot al matí, difícilment se superaran els 5 graus i es registraran temperatures sota zero en diversos punts del territori. Tanmateix, elmanté l'alerta de perill moderat per nevades a tres comarques., on neva des d'aquest dijous. La cota de neu se situarà, però, entre els 1.000 i els 1.200 metres, tot i que podrà baixar fins als 800 a la tarda. Els núvols amenaçaran a la resta del país, però no s'esperen precipitacions més enllà d'alguna gotellada a primera hora.La tendència a la baixa de les temperatures es mantindrà i. A Lleida s'arribarà fins als 2 graus sota zero, a Tarragona, fins als 3 positius; 5 a Girona i 6 a Barcelona. A Puigcerdà i a Solsona també tindran 2 graus negatius, mentre que a Sabadell es quedaran als 0 graus.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor