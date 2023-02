La Unió Europea prohibeix TikTok als mòbils dels treballadors

Laha decidit aquest dijousals dispositius corporatius dels seus empleats i als dispositius personals afiliats, com a mesura de protecció davant de les accions ide la Unió. Segons ha assenyalat un portaveu de la institució, els treballadors tindran fins alper eliminar l'aplicació dels dispositius corporatius, encara que no ha concretat les directrius sobre l'ús en aparells personals.La decisió s'ha pres pel temor de Brussel·les que terceres parts puguin explotar l'aplicació per dur a terme ciberatacs contra l'entorn corporatiu de la Comissió, que ha avançat que. La mesura es limita, però, als dispositius mòbils corporatius. El comissari europeu de Mercat Interior i Serveis,, ha assenyalat en roda de premsa que la institució és "extremadament activa per assegurar la protecció dels seus col·legues" i ha justificat queper prendre aquesta precaució.La mesura s'ajusta a lesde la Comissió aplicables a l'ús de dispositius mòbils i a les comunicacions relacionades amb el treball. A més, complementa les recomanacions que, des de fa temps, formula al seu personal i que remarquen algunes pràctiques en l'ús de les xarxes socials. També estableixen que cal mantenir un alt nivell de sensibilització en el seu treball diari.

