«En una empresa petita, la maternitat ho para tot»

Carla Basagaña i Eva Puigdollers, al local de Nou Moscada.

El repte de la conciliació familiar

Elno ha estat un camí històricament fàcil. A l'emprenedoria tampoc, i encara que en els darrers anys hi ha hagut una tendència creixent que ha portat a moltes dones a apostar per construir negocis propis, l'continua plantejant molts reptes i en la cosmovisió social continua sent una activitat econòmica associada tradicionalment al sector masculí.L'últim informe de Global Entrepreneurship Monitor (GEM) a Catalunya , un projecte d'investigació sobre l'emprenedoria, posa de manifest queen totes les fases del procés de creació d'una empresa: en el cas dels emprenedors consolidats, els homes representen el 62% mentre que les dones el 38%; en el cas de les persones que han decidit iniciar un negoci, les dones representen el 46% davant del 54% dels homes; en el col·lectiu d'emprenedors potencials, els homes representen un percentatge del 51% mentre que les dones del 49%; i en el col·lectiu dels abandonaments, les dones assoleixen el 55% pel 45% homes.Amb tot, la tendència va a l'alça i, encara que la majoria solen coincidir en el fet que han rebut poc suport, i en destaquen que, deixant de banda les dificultats econòmiques,De fet, moltes decideixen emprendre per poder compaginar la vida familiar i l'activitat laboral. Però la realitat continua sent que les dones disposen de menys temps per iniciar activitats econòmiques, perquè la figura femenina continua tenint una major dedicació a les tasques domèstiques, un fet que juga en contra a l'hora de tirar endavant un projecte professional.L'i lasón dues joves emprenedores d'Osona, fundadores de, una empresa de moda i complements que fa anys que camina. L'Eva, dissenyadora de professió, va començar a assentar les bases del projecte quan va acabar els estudis. Explica que, al principi, cosia com a hobby i anava a vendre les seves artesanies a mercats, fins que va decidir fer-neEl setembre del 2017 va arribar la Basagaña, i juntes van veure com anava creixent el que seria. Aquest mes de febrer, però, han fet públic a través de les seves xarxes socials que "paren" durant un període de temps indefinit. Les emprenedores expliquen que han arribat a uni que com a conseqüència "no flueix la creativitat ni tenim forces per entomar noves oportunitats".Lade la matèria primera derivada de lai ladesprés de lasón aspectes que tampoc els ha afavorit, i reconeixen que "ha afectat econòmicament el projecte".El detonant, però, ha estat l', i és que les sòcies van saber amb "poques setmanes de diferència" que totes dues serien mares: "Mai és el moment idoni per ser mare i vam decidir que ens deixàvem anar".Des de la seva experiència creuen que s'incentiva al fet que les dones arrenquin activitats econòmiques pròpies, però"Serem mares d'aquí res, i de fet, és el mateix sistema que empeny a les dones a tenir fills, però ningú pensa què passa quan es tenen... En una empresa petita com Nou Moscada la maternitat ho para tot". Puigdollers i Basagaña comparteixen la idea que "l'emprenedoria és fantàstica" però alhora "és dura i no té estabilitat". A més, creuen que "s'acompanya poc" en el procés i apunten queTot i que en un primer moment van pensar que podrien posar-se el vestit de superwomans i combinar-se les baixes per maternitat i tirar endavant el projecte, han acabat prenent "la difícil decisió" de parar i són conscients que no totes les dones tenen aquesta opció,L'emprenedoria els ha xuclat l'energia, i encara que admeten quevolen concentrar les forces en l'aventura de la maternitat, un moment vital que Puigdollers defineix com "un dels grans dilemes de la meva vida, ser mare i emprenedora, un binomi que sempre ha sigut una de les meves pors més grans, em feia por ser mare i perdre la força professional pel camí...".Darrere de la seva marca hi ha moltes hores de dedicació i constància, i reconeixen que el desgast és enorme: "Quan vius una passió tan gran per una cosa, com la que vivim nosaltres pel nostre projecte, acabes sent la mateixa persona a la feina i a la vida personal, no te'n pots deslligar", i afegeixen que. Puigdollers i Basagaña conclouen que "l'emprenedoria requereix estar al 200% sempre", i ara, necessiten carregar piles per afrontar la maternitat i pel futur del seu negoci.són cofundadores d', una comunitat de dones emprenedores i empresàries d'Osona i elque té per objectiu fer xarxa i ser un espai on poder compartir dubtes i fer negocis amb altres dones. L'va néixer al Ripollès en plena pandèmia i avui ja sónque comparteixen moments, i sobretot, dubtes, inquietuds i idees empresarials.Andrés i Prat expliquen que l'objectiu d'aquesta iniciativa és ", necessitats, sensacions i dubtes, tant com a emprenedores com a empresàries", i destaquen que el món empresarial "està molt masculinitzat". Les dues cofundadores d'Emprenadona remarquen la dificultat de ser dona i emprendre, perquè "per una dona, en aquesta societat en què vivim, mai és el moment idoni per crear un negoci, perquè sempre hi ha entrebancs".Elles acompanyen a altres dones en l'aventura de posar en marxa un negoci i remarquen que el sexe femení continua estant a la rereguarda de les activitats econòmiques a més de teniren el món empresarial. Des de l'experiència, ratifiquen que l'emprenedoria està pensada amb perspectiva de gènere, però "la masculina", i afegeixen que, generalment,. La Andrés i Prat destaquen que, en proporció, hi ha moltes menys dones emprenedores que homes emprenedors, "i les que hi ha reben poc suport per part de la parella i la família".Totes dues són mares i han tirat endavant un projecte propi, i ressalten que. "No conec cap home que es pregunti 'En quin moment puc parar la meva carrera professional per ser pare?' o poques vegades he vist un home portant un nadó a una reunió", subratlla Andrés. En aquest sentit, moltes dones opten per ser autònomes per no haver de rendir comptes d'horaris amb ningú, però la conciliació no és real, i de fet, ", que a més té un munt de jornades laborals", afegeix Prat, que també remarca que en termes generalsi a aquesta problemàtica no s'hi dona visibilitat".Prat explica que, sovint, les dones, i puntualitza que, potser per aquest motiu, moltes opten per fer-se autònomes, per emprendre els seus propis projectes i "no retre comptes amb ningú, però, així i tot, la bretxa de gènere existeix igual". Des de la seva experiència personal, i a través de la xarxa que han creat amb Emprenadona, totes dues conclouen que, i estan d'acord que tot comença i acaba amb "demostrar contínuament la teva valia, també en l'àmbit professional, només pel fet de ser dona".

