Ibai Llanos tira la casa per la finestra i fitxa Ronaldinho per jugar a la Kings League

🤙🏾 Bienvenido a la Kings League InfoJobs, @10Ronaldinho. pic.twitter.com/ifKIFot1x4 — Kings League InfoJobs (@KingsLeague) February 23, 2023

Salta la gran sorpresa de la primera temporada de laha tirat la casa per la finestra i ha anunciat el fitxatge deper a, el seu equip a la competició creada i presidida per. L'exfutbolista brasiler del Barça serà el jugador número 12 del combinat de l'streamer basc per a la vuitena jornada de la lliga aquest diumenge a les 21 hores contra, l'equip deLa incorporació de Ronaldinho és l'aposta definitiva d'Ibai Llanos per intentar entrar als play-offs de la competició, que seran la prèvia de la final a quatre que se celebrarà el pròxim 26 de març al Camp Nou. El fitxatge complementa un gran equip, i és que Porcinos FC és ja avui dia un dels grans favorits a aixecar el títol a l'estadi blaugrana. Actualment, és colíder empatat amb, equip deAmb el fitxatge del brasiler, la Kings League suma una estrella més al projecte que ha revolucionat el món dei d'internet en general. Abans, la competició ja ha deixat grans moments, com el penal que la jornada passada va llançar el mateix Ibai Llanos a Iker Casillas . Abans, l'exporter delva deixar un moment gloriós al programa previ al partit amb aparició estel·lar de José Mourinho inclosa.

