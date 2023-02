Pedro Sánchez anuncia l'enviament de 10 tancs Leopard a Ucraïna

El president del govern espanyol,, ha aprofitat la visita oficial a Ucraïna amb motiu del primer aniversari de la guerra per anunciar que hi enviarà, més dels previstos. Ho ha fet després de reunir-se amba Kíiv, on ha aterrat entre sirenes antiaèries i una forta explosió per la destrucció d'un dron rus que sobrevolava la zona.En un primer moment, la ministra de Defensa,, parlava de dos tancs. Més endavant, va elevar la xifra a sis i, ara, per sorpresa, Sánchez n'ha sumat quatre més. "", ha expressat. A més, Espanya formarà soldats ucraïnesos en el maneig dels vehicles de guerra.Abans, el president espanyol ha visitat les empremtes que ha deixat la guerra a les localitats de, situades als afores de Kíiv. Des del terreny, Sánchez ha traslladat a les autoritats locals que "" i que Rússia i Vladímir Putin no guanyaran la guerra.Els alcaldes ucraïnesos han transmès a Sánchez que per a ells és important saber que tenen el seu suport. Al seu torn, aquest ha proposat que s'estableixi unespanyoles amb les localitats adjacents amb Kíiv. El cap de l'executiu també ha fet unaals caiguts a la guerra abans de reunir-se amb Zelenski.

