Entitats socials i ecologistes han convocat una gran, que tindrà lloc a les 18h a la plaça de Catalunya, per, com el, eli l', inclosos en els pressupostos de la Generalitat. Sota el lema "Defensem la terra, construïm el futur", els activistes volen alertar sobre l'impacte ambiental i energètic d'aquests macroprojectes.La concentració, per tant, servirà per calibrar el malestar del carrer amb els macroprojectes que, amb major o menor entusiasme, el Govern està impulsant.així com les reaccions i comunicats de les entitats participants:

