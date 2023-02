L'Estat es queda curt amb l'impost a les energètiques: aquests són els beneficis de les grans companyies

Els preus de la, eli elcontinuen disparats. Tot i que la situació s'ha agreujat amb la guerra d'Ucraïna, l'augment ve de més lluny, en concret de l'ascens inflacionista de les matèries primeres. Lava provocar una aturada global de la producció i extracció de matèries primeres -com el gas o el- mentre es continuava consumint. Una sortida més ràpida de la prevista de lava accelerar encara més el salt a una situació límit. Amb la invasió d', l'entrada de gas rus ava disminuir fins al 10%, fet que va provocar l'increment del preu de la llum.Per contrarestar i rebaixar els beneficis obtinguts arran del conflicte bèl·lic a l'est d'Europa i la davallada de producció eòlica, hidràulica i nuclear del 2022, la Moncloa va anunciar la primavera passada un impost als beneficis de les grans companyies elèctriques, gasistes i petrolieres amb un import sobre els ingressos extraordinaris obtinguts el 2022 i el 2023. Els gegants energètics van carregar fortament contra la mesura, però els beneficis de l'últim any demostren que ni el govern espanyol pot treure pit ni les companyies tenen raó per queixar-se: les grans empreses energètiques han fet fortuna igualment, perquè han facturat més respecte al 2021.Les xifres són aquestes:4.339 milions d'euros de beneficis;, 4.251 milions;, 2.541 milions; i, 1.649 milions. Un increment del 12%, el 70%, el 77% i el 36%, respectivament. A la llista cal afegir-hi-534 milions de gener a setembre, amb un augment de més del 80% dels beneficis- per tancar els balanços positius de les cinc grans energètiques de l'Estat. Beneficis més que ampliats, sí. Però, què hi ha guanyat l'Estat? La recaptació obtinguda fins ara pel govern deés de 817,4 milions d'euros.Atesa la situació actual, en què els'ha mantingut elevat, tot sembla apuntar que l'impost impulsat per l'executiu de Sánchez són pessigolles per a les energètiques. "Aquestes empreses tenen beneficis perquè l'energia és un bé apreciat i escàs, sobretot des de l'esclat de la guerra, i laés que continuaran guanyant diners", assegura al'expert en el mercat regulador de l'energia. I què han fet les grans energètiques davant l'anunci de l'impost?per al consumidor per pal·liar les repercussions en els seus resultats.L'empresa té tot elper continuar guanyant diners, ja que "elsno tenen aquesta prohibició", recorda Coderch. I l'executiu no pot fer gaire cosa més per poder intervenir a nivells més profunds de les organitzacions. El mètode més directe per reduir els preus seria lad'aquestes empreses privades: iniciar unperquè el govern central sigui qui les gestioni, però les complicacions són manifestes. "És una solucióque els governs no estan disposats a assumir", afirma Coderch, tot recordant les conseqüències directes que tindria en el funcionament de les empreses. "Rebrien menys finançament i les decisions serien més lentes", raona.El govern espanyol s'ha quedat curt en el gran objectiu de la mesura: que els impostos repercutissin en les grans companyies i no en la ciutadania . Així ho va assegurar l'executiu espanyol a través de la ministra d'Hisenda,, que quan va presentar la norma amenaçava les empreses amb sancions per part de la(CNMC) si hi havia incompliments. Per ara, però, no s'ha arribat a penalitzar cap gegant energètic.El pas fet per la Moncloa entronca amb la proposta d'Europa per lidiar amb la crisi energètica. No és una iniciativa d'Unides Podem. La presidenta de la, lluny dels postulats progressistes -prové de la formació democristiana alemanya va reivindicar l'impost a les companyies energètiques. Però el sistema econòmic i el lliure mercat han tornat a marcar el límit intervencionista de l'administració pública.

