Spotify se suma a la moda ChatGPT: així funciona el nou algoritme de la plataforma

spotify just released an AI-powered personal DJ and it looks absolutely incredible 🤯 pic.twitter.com/26qIQ1V8WC — juan (@juanbuis) February 22, 2023

Cada vegada són més les companyies que aposten per la tecnologiaper millorar les prestacions que ofereixen als seus clients i clientes.ha estat de les últimes a sumar-s'hi. La famosa aplicació de reproducció de música en streaming vol aprofitar la potència de la prominent tecnologia artificial per crear unque crearà per als usuaris i usuàries sessions de música personalitzades.No han estat pas poques les veus que han assenyalat que aquesta nova funcionalitat podria suposar lai és que Spotify vol que el DJ, a banda de seleccionar música i crear llistes de reproducció aleatòries (com ja es pot fer a través d'altres opcions de la plataforma), també les vagi comentant com si es tractés d'un locutor o locutora de ràdio. És a dir, el programa està pensat per fer una mena de converses curtes. El DJi o usuària de la mateixa forma que ho faria un professional de carn i ossos.Segons han donat a conèixer, l'app, que ja fa servir un sistema basat en els gustos de l'usuari o usuària per generar llistes de reproducció personalitzades, ara traurà profit de la intel·ligència artificial per seleccionar la música que creu que ens pot agradar en el moment en què decidim posar-nos els auriculars, amb relació al nostre, en elsque sap, per al que escoltem, que podem tenir, i a vegades, també, apostant per l'. I si, pel que fos, ChatGPT no encerta amb allò que ens agrada, es podrà canviar fàcilment la cançó prement un simple botó.A més a més, aquest particular DJ virtual també és capaç deque considera interessants. Explica, per exemple, quan vam escoltar el tema per primer cop com faria el presentador d'una cadena de ràdio, però dirigint-se a cada persona de manera individual. Des de la companyia, precisen que han seleccionat el model de llenguatge GPT-3 d'OpenAI com a generador dels comentaris que acompanyen la música, però que també compten amb unL'home que ha posat veu a aquesta intel·ligència artificial és conegut a la plataforma. És, que va ser un dels presentadors del programa matinal i personalitzat d'Spotify, The Get up. "La seva personalitat i veu han funcionat molt bé amb els nostres oients. És el primer model per a veus de DJ que fem, però continuarem innovant", expliquen des de la companyia, confirmant queAquesta nova modalitat de la plataforma, però, de moment. Per tant, han llançat una versió de prova. El que sí que asseguren a Spotify és que, de cara a futur, quan es pugui fer servir arreu del món només hi tindran accés els usuaris que paguin per l'aplicació amb la versió

