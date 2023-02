El concert basc fa via a Madrid... i el finançament de la resta ja va nou anys tard

Elde l'no va al mateix ritme per tothom. Elha aprovat aquest dijous la renovació dels concerts econòmics deli depel 2022 i fins al 2026. Mentre aquests plans compleixen terminis i es converteixen en un pur tràmit que es valida cada cert temps, el finançament per a la resta de les autonomies acumula ja nou anys de retard.El nou acord per aquest quinquenni introdueix bàsicament tres nous impostos en aquests dos territoris. La tramitació de les lleis que els han acompanyat s'ha produït fins i tot accelerant terminis: lectura única, per via ràpida i sense passar perniparlamentària. D'aquesta manera, doncs, el País Basc i Navarra tindran la gestió i la recaptació delsdede leso sobre elsUn escurçament de terminis que dista molt de la renovació del finançament per a la resta d'autonomies. I és que la llei orgànica de finançament de les comunitats autònomes () està pendent de renovació. L'últim cop que es va validar va ser el 2009 i el fet que sigui un mecanisme quinquennal situava la nova revisió l'any 2014. Però els executius estatals tant de colorcomque s'han constituït des de llavors han congelat l'assumpte.Llavors, en ple moment d'esclat del procés català i just en l'any que s'acabaria celebrant la consulta del, latenia altres preocupacions i no va abordar l'assumpte. Sense un escenari polític tan revolucionat, les necessitats derivades de la crisi sanitària per latambé van aturar-ne l'abordament. I ara, l'esclat de lai les seves conseqüències econòmiques i socials han estat l'últim motiu per no renovar el finançament autonòmic.és, amb altres 14 autonomies i els enclavaments autònoms de, a l'anomenat "règim comú", que sobre el paper es pacta multilateralment entre les comunitats i l'Estat al, un òrgan consultiu on el govern central té la meitat dels vots. Del "règim comú", el cafè per a tothom fiscal, se'n salveni Navarra, dues economies petites i dinàmiques.En els últims anys, el debat sobre el finançament també ha canviat de mans. Si l'havia liderat Catalunya -fins i tot amb aquella proposta deque va presentarel 2012-, ara és l'Espanya buidada qui el reivindica. Malgrat tot, però, i segons dades de la Generalitat, elfiscal català amb l'Estat ja se situa entre els 18.000 i els 20.000 milions d'euros per any.

