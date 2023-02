Collboni vol crear la Renda BCN, un ajut directe per a ciutadania en situació de vulnerabilitat

El candidat del PSC a l'alcaldia de Barcelona,, ha plantejat, undirecte per aper compensar l’elevat cost de vida a la ciutat. La mesura s'emmarca en les propostes de campanya del PSC i està ideada per ser una políticaAixí, ha explicat que tindria una dotació de, arribaria ai en cap cas seria excloent de cap altre ajut vigent a Barcelona. L'anunci l'ha fet en el marc de la trobada que ha mantingut amb el ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions,, per parlar del futur de la gent gran.La nova Renda BCN representaria uni suposaria un ingrés extra de 1.096 euros anuals per a una família monoparental amb dos menors a càrrec o gairebé 1.500 euros anuals per a una família formada per dos adults amb dos menors.Collboni ha refermat la seva voluntat d'obrir unai sumar la capacitat d'innovació que el PSC ja ha impulsat a l'Ajuntament a les polítiques socials líders del president del govern de l’Estat, Pedro Sánchez. "La nostra ciutat ha de ser una oportunitat per a tothom i no un greuge per a ningú", ha indicat Collboni.En aquesta línia, ha posat en valor la feina feta en l'àmbit econòmic en el si del govern municipal, "una feina basada en l'per generar prosperitat i, sense la qual, no hagués estat possible que Barcelona sigui actualment la ciutat de l’Estat amb més inversió social", ha dit.Per descarregar d'activitat burocràtica els i les treballadores socials, s'ha previst que la tramitació es pugui fer de manera automàtica a les Oficines d'Atenció al Ciutadà (OAC). D'aquesta manera, les famílies guanyaran en autonomia assistencial i els serveis socials es podran dedicar a les persones i col·lectius en situació de més vulnerabilitat, oferint-los una atenció més individualitzada i sostinguda en el temps.

