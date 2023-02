Un taxista perd el coneixement i fereix tres vianants a Barcelona

Unaquest dijous al migdia quan circulava pel carrer Balmes de. Tot seguit, ha envaït la vorera i ha xocat el seu vehicle contra diverses motos que hi estaven estacionades. A conseqüència de l'impacte, ha destrossat mobiliari urbà id'edat que ha patit un fort cop al cap.Segons ha avançat Betevé, l'aparatós accident ha obligat aal carrer i, a hores d'ara, agents de la Guàrdia Urbana (GUB) treballen a la zona. I tot i que ja s'ha pogut reobrir la circulació, encara hi ha dos carrils tallats a la banda Besòs.Tant el taxista com les tres persones ferides han estat traslladades en caràcter lleu a unproper. Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat dotacions delsde Barcelona i tres dotacions del Servei d'Emergències Mèdiques ().

