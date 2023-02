Un fàrmac millora la supervivència d'un dels càncers de pròstata més agressius

Els pacients ambtractats amb un, anomenat rucaparib, triguen gairebé el doble a progressar la malaltia que els que són tractats amb la quimioteràpia convencional en els tumors amb mutacions BRCA, segons un estudi liderat per l'i que ha estat publicat al New England Journal of Medicine Els tumors de pròstata amb mutacions en BRCA són un, dins d'aquesta mena de tumors,en el qual els tractaments hormonals no acaben de funcionar. Si es té en compte que aquesta mena de pacients representen entre el 8 i el 10% del total dels pacients afectats per càncer de pròstata, aquesta seria una alternativa "molt terapèutica" en aquest grup de pacients amb pitjor pronòstic.En el treball, un assaig clínic fase III denominat TRITON3, s'han estudiat pacients amb càncer de pròstata resistent a la castració als quals se'ls havia administrat, prèviament, agents hormonals de nova generació. En aquesta mena de situació, el tractament estàndard és laque és molt tòxica i que, en aquests pacients pretractats amb hormones de nova generació, no és molt efectiva.Així doncs, en aquest estudi, d'un total deamb mutacions BRCA1, BRCA2 i ATM, s'han aleatoritzat 270 que han estat tractats amb rucaparib i la resta amb una hormona de nova generació o un tractament de quimioteràpia amb docetaxel. Una vegada analitzats els resultats, s'ha pogut observar quecomparat amb el tractament estàndard (de sis a 11 mesos).Segons el parer dels investigadors, aquestsperquè els tumors de pròstata amb mutacions en BRCA són un subgrup, dins d'aquesta mena de tumors, amb mal pronòstic en què els tractaments hormonals no funcionen del tot. "Per tant, aquesta seria una molt bona alternativa terapèutica a aquesta mena de pacients BRCA mutats en càncer de pròstata, que representen d'entre el 8 al 10% de casos en aquest tumor", han dit.El treball ha estat realitzat amb la col·laboració destacada de l'oncòleg mèdic de l'Institut Català d'Oncologia () i l'Institut de Recerca Biomèdica de Bellvitge (), Josep Dt. Piulats, s'ha presentat en el Simposi de Càncers Genitourinaris de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO, per les seves sigles en anglès).

