Un directiu del Barça serà l'organitzador del nou festival de Pedralbes

El concurs públic per adjudicar l'organització del festival musical alja té guanyador. La promotoras'encarregarà d'organitzar el certamen els tres pròxims anys després d'aconseguir la puntuació més alta. Aquesta empresa està dirigida per, vicepresident de l'àrea de màrqueting i directiu del, i ja organitza altres esdeveniments com el deo l'Internacional de Música deClipper's Live S'imposa, així, a les altres tres candidates:–responsable del festival durant les deu edicions de vida i que ha quedat en l'última posició-,-més coneguda amb el nom de-, i. D'aquesta manera, es posa fi a un periple que cueja des del 2020. El permís d'ocupació tindrà una durada de tres anys (2023, 2024 i 2025), entre el 19 de juny i 2 d'agost.Clipper's Live ha obtingut 81,76 punts entrementre que Big Tourism s'ha quedat molt a prop, amb 80,56 punts. Ambdues promotores havien oferit un milió d'euros, assolint la màxima puntuació (50 punts) a l'oferta econòmica. L'actual adjudicatària, Concert Estudio, ha obtingut la puntuació més baixa en termes globals, amb 68,36 punts. Amb tot, fonts delassenyalen que els resultats són provisionals i s’han d’acabar de formalitzar abans d'adjudicar formalment el contracte.El passat 11 de gener, la promotora responsable de la celebració del Festival de Pedralbes, Concert Studio, va denunciar que l'edició d'aquest estiu es trobava en l'aire perquè encara no tenia el vistiplau de la–responsable del palau i els jardins que l'allotgen. Concert Studio va esgrimir que fa un any i mig que esperen un conveni i disposen d'una carta firmada per la secretària general de la Presidència durant el mandat deen què se'ls autoritza a celebrar-lo també aquest any.

