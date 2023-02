Així és «Dummy», el nou disc de Lildami: «Rapejar en català és plausible i sona de collons»

El cantant de trapva deixar empremta a l'escena musical, i ja va camí de fer el mateix aquest 2023. Després de setmanes d'expectació, l'artista ha publicat aquest dijous el seu tercer àlbum,(Halley Records), que es pronuncia "Dami", conté 12 cançons i el descriu com el “més lluminós, vitalista i alegre” de la seva trajectòria. Dummy és el típic ninot que utilitza el sector automobilístic per fer proves. El disc,, simbolitza fins a quin punt la seva carrera ha obert camí per a la creixent escena de pop urbà que li ve darrere. Així, Lildami continua amb la seva aposta per la música urbana cantada en català., opina en una entrevista a l'ACN.Aquest matí, ja tenim tots els nous temes disponibles a Youtube i Spotify, però quatre d'ells ja van ser revelats dies abans per l'artista: el primer avançament va ser M'és igual , la quarta cançó del disc i que va ser publicada el 5 de febrer. El single tracta sobrei mostrar una imatge falsa de nosaltres mateixos, fet que l'artista critica i confessa que prefereix les persones reals i la veritat, sense enganys. El tema ja acumulaSetmanes després, l'audiència va descobrir a través de les seves xarxes un tros de la cançó, en la qual el mateix artista diu que li agradaria col·laborar amb la cantanten algun pròxim tema. És el single que encapçala el disc. El tercer tema revelat per l'artista i número vuit a la llista ésL'artista va proposar unaperquè els seguidors escollissin quin tema volien sentir en primícia, i aquest va ser l'escollit.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor