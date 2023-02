Alerta d'un «alt risc» d'incidents al Mediterrani pel desplegament militar rus

Altres notícies que et poden interessar

posa en alerta els països mediterranis. Les forces armades del país han advertit queha assolit un nivell de presència militar alsense precedents des del final de la, la qual cosa implica un "alt risc" que es produeixin incidents derivats directament o indirectament de l'escalada militar a Ucraïna.Així ho ha assegurat el cap de l'Armada italiana,, que ha explicat davant la Comissió dedel Parlament del país l'"augment impressionant" de la flota russa al mar Mediterrani i també al, arran de l'inici de l'ofensiva militar sobre Ucraïna ara fa un any.En el cas del Mediterrani, el desplegament rus no suposa, segons Credendino, una "amenaça directa" per a lanacional d'Itàlia, però sí que evidencia la "" latent. També s'ha detectat una activitat "agressiva" de Rússia, ha dit l'oficial. "El risc d'accident és possible i quan hi ha unad'aquesta naturalesa, no se sap com pot acabar", ha afegit.Aquest mateix dijous, a les portes de l'any de la invasió russa i inici de la guerra a Ucraïna, el president espanyol Pedro Sánchez s'ha desplaçat a Kíiv per reunir-se amb el seu homòleg Volodímir Zelenski . És la segona vegada que el mandatari de l'viatja a Ucraïna en menys d'un any.​​​​​

