L'ANC demanarà el vot a les municipals només per aquells partits que excloguin pactes amb el PSC

En plena guerra oberta dins del secretariat de l'ANC , que ha acabat amb la dimissió en bloc del vicepresident, Jordi Pesarrodona, i de 13 membres de la direcció, l'entitat deha aprovat unper guiar el vot en les eleccions municipals a candidatures que es "considerin independentistes". En el full de ruta, aprovat amb, 1 en contra i 8 abstencions, l'ANC detalla un seguit d'exigències que els partits polítics haurien d'incloure en el seu programa municipal si volen el suport de les assemblees de l'ANC. Entre les demandes, inclouen el compromís de no fer "" amb altres candidatures o persones significades en la "defensa de l'aplicació de", tals com el PSC o les dretes del PP, Cs i Vox.En total, l'Assemblea recull un. El més significatiu és la portada tancada a pactar amb el PSC, un fet que avui dia està estès arreu del país entre els tres principals partits independentistes. Tant ERC, com Junts, com la CUP, tenen en l'actualitat pactes en l'àmbit municipal amb el PSC. Un exemple és, on governen conjuntament ERC, CUP i PSC sota el lideratge de la republicana Mireia Ingla. Un altre de tants pactes significatius és a la, dirigida per un acord entre Junts i el PSC, sota la batuta de la socialista. En el document aprovat, l'ANC especifica que no recomanar el vot a una candidatura "no implica necessàriament desaconsellar-lo".Més enllà d'aquesta petició concreta, l'ANC vol que les candidaturesel compromís d'adhesió a l'durant tota la legislatura, el reconeixement de ladeld'autodeterminació de l'1 d'octubre de 2017, i el reconeixement de la declaració d'independència del 27 d'octubre del 2017 feta al Parlament.L'ANC, a més, demana que aquests partits estiguin compromesos amb els "principis democràtics bàsics", i en especial amb la igualtat per raó de gènere, de cultura d'ètnia, o de creences. També volen que recullin la defensa de laen tots els àmbits municipals, aplicar la sobirania fiscal i fer les declaracions a la hisenda catalana, i el rebuig de qualsevol acte de ladins l'àmbit del mateix municipi. Per últim, també exigeixen un compromís explícit perquè donin suport a l'ANC i al Consell de la República.Les assemblees territorials, que s'abstindran de valorar altres aspectes del programa,a les candidatures del seu municipi. Mesos després de les eleccions també faran pública l'avaluació successiva del compliment dels compromisos.

