Els taxistes desconvoquen la vaga programada per als dies del Mobile

Els taxistes han decidit desconvocar la vaga programada per als dies del Mobile World Congress (MWC), a només tres dies d'iniciar-se la fira. Així ho ha decidit el col·lectiu en una assemblea celebrada aquest dijous a les portes del recinte de la Fira Barcelona.



La decisió s'ha pres després que el Govern hagi materialitzat els arguments que ja van permetre desconvocar la vaga programada durant la celebració de l'Integrated Systems Europe (ISE), concretament el dia 31 de gener passat. Concretament, el Departament de Territori es va comprometre a regular de manera efectiva l'activitat de les VTC i de companyies com Free Now, Cabify o Uber.

Els taxistes acusen aquestes empreses de "" i de voler despenjar-se del sistema tarifari regulat per tenir més flexibilitat per imposar els seus preus. I, com a mesura preventiva, el sector havia mantingut les mobilitzacions per als dies del Mobile, amb la intenció de pressionar el Govern perquè actués al més aviat possible. I ha tingut l'efecte desitjat.

