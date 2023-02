Investiguen la desaparició d'una dona entre Calella i Pineda de Mar

⚠️La Carla ha desparegut. Si sabeu alguna cosa truqueu-nos al 937629600. Gràcies per ajudar!!! pic.twitter.com/QMPjjmX6Vx — Policia Local Pineda (@PLPinedadeMar) February 21, 2023

Investigació oberta delsper la desaparició d'una dona entreva ser vista per últim cop aquest dilluns al matí, quan a primera hora del dia es dirigia des de casa seva cap a obrir la clínica en la qual treballa.Els familiars de la dona han posat una denúncia per la desaparició de la dona i també han col·locat diferents cartells per les dues poblacions, fent una crida a trucar alen cas de tenir qualsevol indici sobre la seva situació. La família també insisteix a dir que no es tracta d'unavoluntària.La dona té 36 anys, mesura 1,58 centímetres, pesa uns seixanta quilos i té els ulls i el cabell castanys. La zona en què se li va perdre el rastre és elde Pineda de Mar, just a la frontera entre el municipi i Calella. La dona mai va arribar a la seva feina malgrat la poca distància entre el lloc i casa seva i el seuestà desconnectat des de llavors.

