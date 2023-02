La majoria de catalans abaixaria l'impost de successions però no la resta

La, però no d'altres que també qüestionen determinats partits, com el de. Això ho conclou l'enquesta de valoració del Govern i de les polítiques públiques 2022, feta pública aquest dijous pel, la qual apunta que un 56% de ciutadans reduiria la càrrega d'aquest tribut, mentre que tan sols el 9% l'incrementaria i el 27% la mantindria.Pel que fa a la resta d'impostos, la majoria, mentre que hi ha més divisió pel que fa al de patrimoni, ja que un 38% el deixaria tal com està, el 30% l'abaixaria i el 24% l'apujaria. Igualment, quant a l'impost de, un 43% no el tocaria, un 29% l'incrementaria i tan sols el 18% el reduiria. A nivell d'electorats,no hi ha una majoria clara en contra d'abaixar successions.Tot i això, en termes generals, la meitat dels enquestats defensa mantenir els impostos i els serveis públics tal com estan, mentre queper millorar els serveis i el 12% l'abaixaria, encara que això anés a costa dels serveis. Si caiguessin del cel 1.000 euros addicionals, es destinaria de mitjana uns 614 euros a millorar serveis i 386 a reduir la pressió fiscal. Així i tot, un 64% de catalans creu que és factible reduir impostosd'aquests serveis. I és que la meitat d'enquestats també percep que paga més impostos que el valor dels serveis que gaudeix, mentre que tan sols el 18% creu que rep més del que paga.En general, les dades de l'enquesta apunten a que. Així, un 19% dels menors de 35 anys els reduiria encara que això signifiqués perjudicar la qualitat dels serveis públics, mentre que, pel que fa als tributs concrets, són més partidaris de minvar la pressió a través de l'IRPF i de l'IVA, però no tant pel que fa a successions. Tot i això, només els menors de 25 anys i els de 65 i més no creuen majoritàriament que paguen més impostos del que reben en serveis.

