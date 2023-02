Shakira avança el videoclip de la seva nova cançó amb Karol G a Nova York

After Karol G announced her collaboration with Shakira, fans began gathering in Times Square in hopes of seeing the two artists.pic.twitter.com/694W8oxUDW — shakirastuff | fan account (@shakirastuff_) February 22, 2023

Petites allaus al cor de Manhattan

Ha passat poc més d'unes mes des queva publicar la seva cançó més escoltada fins al moment a Spotify: la Music Sessions#53 amb el productor de moda, l'argentí Bizarrap , en què carregava durament contra el seu ex, el futbolista, i la seva nova parella, Clara Chía. Aquesta mitjanit l'artista colombiana torna a la càrrega, aquest cop, però, acompanyada de la cantant de reggaetonamb un tema que, novament, i ja només amb el títol, promet reaccions fortes:El nou tema que traurà Shakira formarà part del seu nou disc, Mañana será bonito. El primer testimoni del que promet ser el nou hit mundial de la de Barranquilla ha estat elde Nova York. Les seves pantalles gegants han avançat eldel tema. Les persones que han tingut la sort d'estar passejant pel cor de Manhattan en aquest moment han vist les dues artistes cantar i ballar de forma molt sensual, amb conjunts atrevits, en un escenari postapocalíptic i que no ha deixat indiferent a ningú. També s'han vist moviments impossibles: com ara Karol G caient des de la part més alta d'una construcció.Per al poquet que s'ha pogut veure, el color blau identificarà Shakira i el vermell Karol G. I tot i que la cançó no s'ha sentit en cap moment, ja s'ha filtrat que serà una balada amb fusions de reggaeton. També coneixem algunes frases, com ara aquesta de Shakira:o aquesta altra de Karol G: "Almenys amb mi estaves maco". Sens dubte, el tema promet ser una nova carta de desamor plena d'indirectes cap a les dues exparelles, també cap a Anuel AA, l'home que Karol G encara no aconsegueix treure's del cap. De fet, la cantant de reggaeton entrevistada al The New York Times ha assegurat que quan li va enviar la lletra a la Shakira, ella li va dir:Abans que es publiqui la cançó, Shakira ha penjat a les seves històries d'Instagram captures de pantalla dels seus seguidors i seguidores a Times Square amb el videoclip de fons. Això ha produït moments de confusió perquè molts i, el que ha acabat provocant allaus. Finalment, la policia de Nova York s'ha vist obligada a anunciar per megafonia que cap de les dues eren allà per calmar els ànims.

