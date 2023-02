Els motius de la policia de Londres per no creure's la jove que diu ser Madeleine McCann

El cas de la jove de Polònia que assegura ser Madeleine McCann no té credibilitat per la, la policia metropolitana de. I és que els investigadors, que fa gairebé 16 anys que intenten descobrir què va passar amb la menor, tenen diversos arguments per descartar que aquesta noia, de nom, pugui ser la filla del matrimoni McCann que va desaparèixer a l'En primer lloc, la policia londinenca fa temps que considera que la petita va morir la mateixa nit en què va desaparèixer. De fet, el principal sospitós del cas avui dia,, un home alemany condemnat per, va violar una dona a la mateixa zona de Portugal, on va viure entre 1995 i 2007.Tampoc quadra de la teoria de la jove polonesa pel factor d'edat, ja que ella assegura que actualment té 21 anys. I si realment fos Madeleine McCann, n'hauria de tenir dos menys, 19 anys. Wendel justifica aquesta diferència assegurant que no ha pogut aconseguir la sevaoriginal. L'últim factor que té en compte Scotland Yard és que una tècnica d'envelliment facial a través d'un robot per comparar trets físics no ha donat cap similitud entre McCann i Wendel.Els dubtes, de totes maneres, sembla que es poden esvair de manera definitiva en les pròximes setmanes. Tal com ha explicat Wendel a través d'Instagram, els pares de McCann haurien accedit a fer-se elque havia reclamat. Així, es resoldrà si la jove polonesa és o no la filla del matrimoni.La nit d'un 3 de maig del 2007, Madeleine McCann, una nena de quatre anys de la ciutat anglesa de, desapareixia en un apartament a, un complex turístic prop de la ciutat portuguesa de l'Algarve. Els seus paresl'havien deixada dormint amb els seus germans mentre ells van anar a sopar. És l'últim moment en què la van veure en vida.El fet va provocar un revolt mediàtic de dimensions mundials. Durant els dies i mesos posteriors a la, no era estrany veure pels carrers de les principals ciutats del món o per internet i les xarxes socials imatges de la nena. Des de llavors, el cas ha anat perdent interès, en part pel pas del temps, però també per la manca de pistes i certeses sobre què va passar aquella nit de fa més de 15 anys a Portugal.

