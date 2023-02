Els exconsellers Mascarell i Vila, al judici de Borràs: «Ningú ens va dir res de cap irregularitat»

Hi havia formes de contractació "més satisfactòries"

"Herrero era el millor"

Buscaven el "concert" entre Herrero i Borràs

Ombra de dubte sobre dos testimonis clau

El judici per les irregularitats a la(ILC) avança. En la sessió d'aquest dijous han comparegut els últims testimonis policials i el grup de testimonis aportats per la defensa de. Han passat per davant del jutge els exconsellers de Cultura,. El tribunal va descartar a l'inici de la vista oral citar com a testimoni, en considerar que seria reiteratiu. També han passat pel(TSJC) els exdirectors de la ILC,, per donar detalls sobre el funcionament de l'organisme en matèria de contractació.Els exconsellers Mascarell i Vila han explicat que mai ningúen matèria de contractació a les Lletres Catalanes. Tampoc cap dels dos tenia coneixements de les qüestions tècniques en referència al portal web de la Institució, que es va començar a desenvolupar quan Borràs va ser designada directora de l'organisme. Mascarell ha destacat que hi ha interventors i responsables de garantir que els processos tècnics que es facin de "manera correcta". En la sessió de dimecres, testimonis van apuntar que les interventores del Departament de Cultura sí que van advertir Borràs de possibles irregularitats per fraccionament de contractes.Mascarell, que va designar Borràs com a directora de la ILC, ha explicat que des de bon principi es volia rellançar l'organisme. En aquest sentit, es volia fer "un gran portal web" per rellançar els autors i la literatura catalana arreu del país i del món. "Havia de ser un instrument gruixut", ha detallat l'exconseller. I això qui ho havia de fer? Mascarell ha explicat que fer-ho a través del CTTI implicava molt temps, però que es podia fer d'altres maneres "més eficients". En aquest sentit, l'exdirector de la ILC Oriol Ponsatí-Murlà ha dit que tota la feina es feia amb contractació menor, amb "poquíssimes excepcions"., ha dit a preguntes de Gonzalo Boye.En el moment en què apareixen notícies sobre les irregularitats a la ILC, Ponsatí-Murlà va "interessar-se" pels contractes en qüestió. "Vaig repassar tota la contractació relacionada amb pàgines web", ha explicat. La Fiscalia ha fet notar que els expedients de la causa es van retirar abans mesos abans que ell arribés a la ILC com a director. El successor de Borràs ha explicat que la fiscalització de la contractació és posterior. En l'informe de 2014, sobre l'exercici de 2013,L'informe alertava d'un excés de fraccionament. La Fiscalia ha fet notar que Ponsatí-Murlà no té coneixements de contractació.Els testimonis de la defensa han destacat la bona feina de Borràs al capdavant de la ILC, que va marcar "un abans i un després" i va situar l'organisme "al segle XXI", i han ressaltat la importància i la qualitat del portal web que va dissenyarLa defensa ha volgut ressaltar l'alta capacitat professional d'Herrero. El successor de Borràs a la ILC ha dit que el portal web ei que no el podia fer "un simple informàtic" per les limitacions que oferia el sistema de la Generalitat. En aquest sentit, ell va treballar amb Herrero i, malgrat alguns dubtes, va constatar que. Ponsatí-Murlà ha explicat que ningú a la ILC li va traslladar malestar per la manera com es feia la contractació.En la mateixa línia, l'exdirectors de la ILC Francesc Parcerisas també ha negat cap constància d'irregularitats. "Ningú va dir res de cap irregularitat ni va posar en dubte la feina que es feia", ha explicat Parcerisas, i ha afegit que la fenia de contractació la feien "els òrgans de gerència i d'intervenció". "", ha afirmat. A ell no li consta que la intervenció general digués mai res de possibles irregularitats en àmbit de contractació i, a preguntes de la Fiscalia, ha explicat que Borràs no explicava res sobre contractació menor, sinó que en les reunions es parlava de projectes i es discutia sobre el pressupost.La sessió ha arrencat amb dos agents dels, que han seguit el fil de la llarga jornada de dimecres. Els agents han detallat la feina que van fer en la primera fase de la investigació, que girava al voltant d'Herrero i possibles indicis d'irregularitats a la Institució de les Lletres Catalanes. També han comparegut quatre agents de la, que es van fer càrrec del cas un cop la jutgessa instructora va apartar els Mossos per les filtracions de la investigació. Els investigadors han dit que les instruccions que van rebre de la jutgessa era investigar presumptes irregularitats en la contractació de les Lletres Catalanes.Un dels testimonis ha explicat que s'investigaven correus rellevants per a la investigació, que parlessin de contractes menors, i a preguntes de Boye ha ratificat que, és a dir, que actuaven conjuntament en les suposades irregularitats en la contractació. L'advocat ha intentat acreditar, a través dels testimonis, que els investigadors no treballaven amb els documents originals sinó sobre còpies que s'havien fet. "", ha afirmat un dels testimonis de la Guàrdia Civil. La defensa vol situar una ombra de dubte sobre els documents intervinguts pels investigadors.Durant l'interrogatori, la defensa de Borràs ha mirat de rebaixar la duresa del testimoni d'Assumpta Pagespetit i Roger Espar , que dimecres van culpar la presidenta de Junts del fraccionament i de les presumptes irregularitats a la ILC. Boye ha volgut fer evident la participació dels dos funcionaris de l'organisme en la tramitació dels contractes i també que no van traslladar les suposades irregularitats a la policia tot i que, ahir davant del jutge, sí que les van denunciar amb vehemència. La setmana que ve serà el torn de lai documental, i també de l'esperada declaració de Laura Borràs.

