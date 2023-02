Investiguen una trentena de medicaments per a la grip venuts a l'Estat per causar danys cerebrals

Més concretament, la pseudoefedrina és un fàrmac que es pren per via oral i que serveix per alleugerir la congestió nasal en. Com ho fa? Provocant un estrenyiment dels vasos sanguinis en les vies nasals, reduint el flux de sang localment i donant lloc, finalment, a la descongestió nasal. Per tot això és un dels productes estrella de les farmàcies en aquesta època de l'any. A la llista que ha publicat l'EMA hi ha centenars de medicaments. A Espanya, desenes, però entre l'enumeració n'hi ha alguns de tan coneguts com Frenadol, Cinfatós o Gelocatil.