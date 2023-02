Més pressió als Uber, Cabify i Bolt que se salten les normes: dos vehicles immobilitzats al dia

L'aparició de la nova normativa

👮✋ Posem en marxa fins al divendres, dia 24, un dispositiu de control al transport de viatgers en vehicles de fins a 9 places, amb conductor #VTC, amb l'objectiu de combatre l'intrusisme i les conductes no permeses regulades dins del sector 🚘📍



🔗 https://t.co/JY6Bl1zMHX pic.twitter.com/1VaEA8GVaB — Guàrdia Urbana Barcelona (@GUBBarcelona) February 20, 2023

Infraccions habituals, immobilitzacions multiplicades. Així es podrien resumir els primers mesos de la nova normativa catalana, que restringeix l'activitat de les VTC per protegir-se de l'arribada de grans companyies internacionals que han topat amb l'oposició del taxi. Aquest nou reglament endurit s'hauria començat a aplicar a la pràctica a mitjans del passat novembre, segons fonts coneixedores. Des de llavors, la vigilància policial ha deixat almenys, segons ha pogut saber. És a dir, que la grua s'ha endut gairebé dos cotxes al dia d'empreses com Uber, Cabify i Bolt, a l'Àrea Metropolitana de Barcelona.Aquestes dades responen a la nova realitat a Catalunya, que restringeix qui pot operar en el transport de passatgers, però que evidencia que una part dels conductors de companyies VTC continuen conduint com si res i s'arrisquen a un sanció. En aquest sentit, entre 2022 i principis de 2023, dades policials apunten que almenys s'han tramitat inicialmentAquesta pressió policial té un impacte especial perquè les immobilitzacions de vehicle es donen davant les faltes considerades molt greus. I aquest capítol obre un ampli ventall de multes d'entre 1.000 i 2.000 euros per fer tasques com operar sense la precontractació prèvia de 15 minuts o la captació de clients fora de l'app, i la pena d'almenys 4.000 euros per oferir servei sense la llicència vigent. A més,en un període de dos anys impliquen, directament,D'aquesta manera, el sector del taxi espera que, a través de la revisió del compliment de la normativa,mantenir l'operativitat. Aquesta és una de les seves grans reivindicacions dels conductors del sector públic, que aquest dijous decideixen si mantenen o no l'aturada laboral pel Mobile World Congress.Per entendre aquestes sancions i el pes que tenen en la decisió sobre aturar la vaga prevista pel Mobile , cal recordar que una de les grans reivindicacions del sector del taxi havia estat collar, per llei, les VTC. I l'estiu passat ho van aconseguir. Amb un decret del Govern -encara amb Junts acompanyant ERC- pactat amb el PSC es van fixar unsi es van plantejar multes als incompliments més habituals d'aquest servei privat. El cop al sector, de fet, havia estat tan dur que recentment l'executiu català va anunciar la voluntat de fer retocs més permissius perquè les VTC clàssiques, almenys, puguin obtenir el permís per operar, després que moltes en quedessin fora.Ara bé, el taxi no només reclamava que la llei contemplés una cotilla teòrica als vehicles d'Uber, Cabify o Bolt. Perquè el pacte de la mobilitat es mantingués, es demanava que això es plasmés en la realitat. Si no,, o amb multes puntuals. Es demanava un pla de xoc, des que el passat 30 de setembre va entrat en vigor el nou decret.En aquest temps,, per part del taxi. D'una banda, mentre no es tramitaven les llicències que definitivament podrien operar l'Àrea Metropolitana de Barcelona, hi havia un cert espai per a la distensió inicial. Poc després, algunes companyies, com Bolt, van intentar esquivar les peticions estrictes de la nova regulació. Un exemple va ser que, com la normativa els reclamava una longitud concreta vinculada a les mesures d'un cotxe d'alta gamma, es va decidir instal·lar uns para-xocs a la part del darrere del vehicle per arribar a la distància mínima exigida.Amb aquest panorama, entre les restriccions per protegir-se de l'expansió de les VTC de grans empreses internacionals i els intents d'aquestes companyies per adaptar-s'hi, el sector del taxi va insistir que almenys les policies, tant Mossos com Guàrdia Urbana, fessin controls sobre qui tenia i qui no llicència per operar. Tant és així que, en la darrera convocatòria a la vaga, es va plantejar aquesta comper desfer el conflicte. Arran d'allò, hi ha hagut canvis. I aquesta mateixa setmanaper vigilar els incompliments dels vehicles amb conductor privats.Amb tot això, que encaraper dos motius. El primer, perquè una moratòria estatal encara permet que hi hagi més d'un miler de vehicles d'aquest tipus conduint, amb un permís que decaurà al llarg del 2023. I en segon lloc, perquè aquestes dues aplicacions s'han bolcat a seguir l'estratègia d'una altra companyia -FreeNow- i han anat a buscar taxistes per incloure'ls als seus serveis. Així, fan d'intermediàries entre el client i l'arribada del taxi. Tanmateix, això, pel risc que inflin el preu, també començarà a tenir la seva pròpia regulació aviat.

