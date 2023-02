Els germans de les noies de Terrassa assassinades al Pakistan tornen a l'Estat en llibertat

Els dosde les noies de Terrassa assassinades el maig passat al Pakistan per no acceptar un matrimoni forçós, segons ha avançat TV3 i ha pogut confirmar l'ACN. La notícia ha transcendit el mateix dia que la policia espanyola i els Mossos d'Esquadra han detingut el pare de les dues víctimes a la localitat vallesana per la seva relació amb els fets.Quan va tenir lloc el cas, la policia pakistanesa va detenir set parents de les noies, entre ells els dos germans ara en llibertat i els dos homes que s'havien casat amb elles, dels quals es volien divorciar. Lesvan continuar per esclarir si el pare havia intervingut en l'engany perquè viatgessin al Pakistan. De moment no ha transcendit la causa per la qual els dos germans de les víctimes haurien quedat en llibertat.

