21:29 Illa assegura que Aragonès «complirà» amb l'acord pel Quart Cinturó tot i el rebuig de sectors d'ERC



El líder del PSC, Salvador Illa, s'ha mostrat convençut que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, "complirà la seva paraula" amb la connexió de la B-40 a Sabadell i Terrassa, tot i que les territorials d'ERC en aquestes ciutats participin en la manifestació d'aquest diumenge contra la infraestructura. "L'acord és clar i taxatiu", ha dit aquest dimecres en declaracions a la premsa des de Terrassa amb el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, després de reunir-se amb la patronal Cecot.

15:17 Capten al Cap de Creus les primeres imatges d'una llúdriga sortint del mar



Una "fita mai aconseguida fins ara". Una càmera instal·lada en una platja del Cap de Creus ha captat les primeres imatges d'una llúdriga sortint del mar Mediterrani. Es tracta d'un nou avença del Projecte de caracterització de les llúdrigues amb costums litorals a l'Alt Empordà que estan duent a terme el Departament d'Acció Climàtica i la Fundació Barcelona Zoo, amb el suport de Damm. L'exemplar enregistrat és un mascle adult i formaria part dels primers grups familiars de llúdrigues que ja se sap que viuen la major part del temps al mar. Des del 2016, i també en part a través del projecte, els investigadors tenen constància que almenys una desena de llúdrigues, un espècie d'aigua dolça, habiten zones litorals.

14:32 Un protocol coordina les accions contra l'assetjament sexual i les violències masclistes a les universitats



Un protocol d'àmbit català coordinarà les intervencions contra l'assetjament sexual i violències masclistes i LGTBI-fòbiques a les universitats. El protocol, impulsat pels departaments d'Universitats i d'Igualtat, s'ha presentat aquest dimecres a la Comissió Dones i Ciència del Consell Interuniversitari de Catalunya. La consellera Tània Verge destaca que el protocol "posa el focus en la prevenció i la reparació", incloent-hi sancions però anant més enllà d'aquestes mesures. El protocol estableix l'obligació per part de les universitats d'acompanyar les víctimes de la comunitat universitària, tant si la situació de violència ha tingut lloc a dins o fora del centre, i fer-ho amb la "diligència deguda" per evitar revictimització.

13:29 Barcelona recorda les víctimes de l'atemptat a la sala Scala amb un nou indret de memòria



Un faristol al xamfrà entre el carrer Consell de Cent i el passeig de Sant Joan recorda des d'aquest dimecres les quatre víctimes mortals de l'atemptat a la sala de festes Scala el 15 de gener del 1978. Es tracta d'un nou indret de memòria que s'ha inaugurat coincidint amb el 45è aniversari de l'atemptat. El regidor de Memòria Democràtica de l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Rabassa, i el de Drets de Ciutadania, Marc Serra, han participat en l'acte de descoberta del faristol i han assenyalat l'indret com un lloc de memòria. Bernabé Bravo, Ramón Egea, Juan Manuel López i Diego Montoro, tots quatre operaris, van morir quan eren fent tasques de manteniment a l'interior de la sala i van quedar en l'oblit institucional durant vint anys.



12:55 ERC de Sabadell i Terrassa participaran a la manifestació de diumenge contra el projecte del Quart Cinturó



Les seccions locals d'ERC a Sabadell i Terrassa han informat que se sumaran a la concentració convocada aquest diumenge, 26 de febrer, a Sabadell contra el projecte del Quart Cinturó. En una piulada, l'alcaldable en aquesta ciutat, Gabriel Fernàndez, assegura que la decisió respon a la voluntat de preservar el rodal i el riu Ripoll, així com per fer front a l'emergència climàtica: "Com sempre, hi serem per dir ben fort 'no al quart cinturó' i per proposar un model sostenible de desenvolupament i mobilitat", assenyala. Dilluns, la direcció nacional va assegurar que tot i estar en contra del projecte no faria cap crida per anar a la manifestació, donant, però, llibertat a les bases per sumar-s'hi si així ho volien.

11:35 Cinc coses que han de canviar a l'escola concertada per posar fi a les desigualtats



A Catalunya tenim un sistema educatiu mixt amb escoles de titularitat pública, concertada i privada. Els estudis internacionals han comprovat que aquest tipus de model tendeix a augmentar les desigualtats i la segregació quan darrere no hi ha una regulació eficaç que vetlla per compensar-les. "Educació posposa l'aprovació d'un nou decret de concerts imprescindible per combatre la segregació escolar", denuncia la Fundació en un informe publicat aquest dimecres. Aquesta decisió del Departament encapçalat per Josep Gonzàlez-Cambray tindrà conseqüències en els centres de titularitat pública que, com detallen, no podrà assumir tot el pes de les mesures de reducció de l'oferta que seran inevitables en els pròxims cursos per la davallada demogràfica.