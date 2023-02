Les claus de la jornada



La nova jornada del judici a la presidenta de Junts, Laura Borràs, per la causa de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) es preveu moguda després que dimecres declaressin testimonis importants. Per davant del tribunal ha passat la funcionària Assumpta Pagespetit, que va treballar entre el 2011 i el 2016 a la ILC. La testimoni ha parlat de la contractació a la Institució i ha explicat que, poc després d'arribar Borràs a la direcció, els va dir que tenia la voluntat d'impulsar una nova web i que tenia intenció de contractar els serveis de l'acusat Isaías Herrero per elaborar el nou portal. "Borràs ens el va presentar", ha precisat. La dirigent independentista els va fer aquest anunci abans d'obrir el procés de contractació, i l'administrativa ha admès que li va sorprendre que aquesta tasca no la fessin els informàtics del Departament de Cultura.