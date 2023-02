Sánchez visita Kíiv per reunir-se amb Zelenski en el primer aniversari de la invasió russa

Vuelvo a Kyiv un año después del inicio de la guerra.



Estaremos al lado de Ucrania y de su gente hasta que la paz regrese a Europa.



Сьогодні повертаюся до Києва.



Ми будемо з Україною та її народом, поки до Європи не повернеться мир. pic.twitter.com/9ekUL9Lmfl — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 23, 2023

El president del govern espanyol,, ha arribat aquest dijous a primera hora a. És el segon viatge que fa a Ucraïna en menys d'un any i justament coincideix amb el primer aniversari del començament de la invasió russa al país, iniciada el 24 de febrer de 2022. "Torno a Kíiv un any després de l'inici de la guerra.i de la seva gent fins que la pau torni a Europa", ha publicat Sánchez al seu compte de Twitter juntament amb un vídeo en el qual se'l veu arribar a una estació de tren.Va ser el 21 d'abril de l'any passat quan el cap de l'executiu va trepitjar per primera vegada la capital ucraïnesa per mantenir una trobada amb el president ucraïnès,-amb qui està previst que torni a reunir-se aquest dijous-, i traslladar-li el suport i solidaritat de l'Estat enfront de la invasió russa i el seu

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor