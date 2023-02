La candidata de la CUP a Barcelona defensa retirar els gegants que «banalitzen el colonialisme»

La candidata de laa l'Ajuntament de Barcelona,, aposta per, la Fira d'Indians de Begur i qualsevol element de les celebracions populars "que banalitzi el colonialisme i l'esclavatge". Així ho ha expressat en un article d'opinió a ElCrític.cat, entorn el documental "Negrers. La Catalunya esclavista" del programa Sense ficció de TV3.En aquest sentit, demana, que entén que són un símbol de l'"". L'alcaldable dels anticapitalistes a la capital catalana matisa, però, que no és el cas de tots els gegants negres i que n'hi ha d'altres que no tenen aquesta connotació.", reflexiona a l'article. Per això, demana que les mesures enfocades a la reparació històrica al racisme no poden esperar més i és "imprescindible" per seguir construint els fonaments de la república que persegueix l'independentisme. "", clama.Amb tot, Changue analitza que el documental de TV3 proposa una mirada crítica "des de la" i, si es mira de prop, no acaba de ser una aportació a la reparació i. La cupaire demana, d'altra banda, deixar de finançar els símbols racistes de les festes tradicionals i dedicar recursos públics a l'arxiu històric, per poder "catalogar i significar la petjada de l'esclavisme i del colonialisme arreu del Principat".

