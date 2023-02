El pes del Mobile vist pels treballadors de serveis: entre l'«empenta útil» i l'impacte «sobrevalorat»

El Mobile, el xiringuito d'estiu a un entorn d'oficines

L'entorn immediat del recinte on se celebrarà el Mobile World Congress 2023, a l'Hospitalet de Llobregat, té agafada la mesura a la fira.És una ajuda. A més, fa més de dues setmanes que tenim operaris per tot arreu, perquè estan muntant tota la infraestructura. I això també es nota", resumeix Pilar Núñez, gerent del restaurant El Roble, a tocar del punt on entre el 27 de febrer i el 2 de març se celebrarà la congrés tecnològic més important de l'any., des que la pandèmia va portar el teletreball i va colpejar els bars de menú d'oficines. Ara, es prepara per als dies grans de l'any.El seu punt de vista és clar, i fins i tot compartit per altres establiments del radi més proper a l'estructura del Mobile. Però els dubtes i els matisos s'estenen quan s'amplia el focus i s'arriba a Barcelona. Si bé la fira es vincula a la capital catalana, les agrupacions comercials fan equilibris entre l'apunt que alguns bars i comerços de zones com lai la certesa que, més enllà d'això,"El que marca molt què i on consumeixen són els hotels. Fan vida al voltant de l'hotel", clou Pròsper Puig, de Barcelona Comerç. També alguns dels sectors claus, com el del taxi, mostra recels. Fins i tot les que operen normalment al voltant del punt on s'estableix el Mobile World Congress.. No surt gaire a compte quedar-se per aquí. De fet, aquells dies, es treballa molt millor evitant aquesta zona i quedant-se per Barcelona", sentencia la Sílvia, taxista des de fa quinze anys. "Si veig una acreditació penjant del coll, jo fujo", resumeix la conductora.Els dies previs a la fira, els càlculs econòmics han començat desfilar orgullosos pels mitjans de comunicació. L'organització del Mobile preveu que la fira tindrà un impacte de 350 milions d'euros. Les discoteques apunten una facturació de 96 milions d'euros. Però, al cap i a la fi, els treballadors dels diferents sectors que acabaran convivint durant uns dies amb els 80.000 congressistes coincideixen a assenyalar una dinàmica en què: l'entorn immediat de la fira, les companyies especialitzades en oferir serveis a grups d'empresaris i l'hostaleria d'elit.Les immediacions del Mobile ho retraten gràficament. Aquí no calen luxes. Els Vivari, 365 i McDonald's que habiten l'entorn saben que multiplicaran les comandes sense haver d'adaptar-se a l'arribada d'un públic d'alt poder adquisitiu. Una mica diferent és la realitat del bar El Roble o del Glub, a escassos metres l'un de l'altre. En el primer, la gerent detalla que sumaran quatre treballadors més als nou habituals i que hauran de comprar el doble de gènere., resumeix Pilar Núñez.Els seus cambrers, i els del bar del costat, bromegen amb la pràctica de l'anglès, que hauran de recuperar a la força. En això de l'hàbit ha ajudat la recent fira audiovisual de l'ISE , que també va deixar bones factures. "Jo els explico a la meva família, que", explica l'encarregat del Glub. També compten amb haver d'afrontar jornades més llargues.Alguns locals de l'entorn ho tenen ja tot apamat. "Nosaltres ja tenim tot reservat. I fins i tot tancarem l'establiment a un parell d'empreses que ja ens coneixen d'altres anys", apunta Toni Ibáñez, de La Pepa. D'altres, més exagerats i enmig del batibull de locals situats al centre comercial Gran Via 2, es preparen pel que pugui venir. "", expressa l'encarregat del Grill Corner.Restaurants i hotels són els que s'enduran gran part de les atencions. Al mateix punt nuclear hi ha la torre vermella de l'hotel Porta Barcelona i, amb un sol cop d'ull al web, es constata la influència del Mobile. La nit del diumenge,Qualsevol altra data dels dies previs, costava entre 100 i 200 euros.El que sí que tenen en comú els negocis del voltant de la fira tecnològica i els espais de Barcelona on socialitzaran els congressistes és la disposició per a les excepcions. Si l'encarregat del Glub anuncia que tot i que normalment no obre en cap de setmana, amb l'arribada del Mobile ho farà, alguns espais d'alta cuina de Barcelona es preparen per al mateix patró. Un exemple és el Restaurant Xerta, de l'hotel de cinc estrelles Ohla, en ple Eixample., i són els dies forts. A partir de dimarts la cosa va en avall i entra també altre públic", apunta Joaquim López com a CEO de l'establiment.El perfil que retrata és el d'empresaris que, després d'estar tot el dia a la fira, volen acabar de tancar negocis, sopar sense que l'àpat s'allargui gaire, fer una despesa més alta que els clients habituals i marxar. Ara bé, no tot són avantatges. "Aquests diesi confirmar que vindran, perquè moltes vegades reserven a dos o tres llocs alhora per asseguar-se un espai i després només hi van a un. I és desagradable", exposa López.El mateix professional detalla que aquest any han baixat les reserves amb antelació, un principi que també concreta el Gremi de Restauradors de Barcelona. Així, l'entitat reivindica que si bé el sector valora positivament la presència del Mobile World Congress, aquesta edició no veu que tingui "l'impacte de les primeres" iFa tres anys, les previsions eren vorejar el 100% de l'ocupació. Alhora, s'afegeix que "cada cop és menys habitual que els congressistes allarguin la seva estada a la ciutat". Una idea que el portaveu i membre de la junta de l'associació comercial Barcelona Oberta, Joaquim de Toca, matisa. "Un dels efectes clau del Mobile és que, a mig termini,Ens passa amb el mercat de Corea. Cada vegada venen més coreans i estem convençuts que el Mobile hi té un paper clau", apunta el comerciant.Al marge de l'hostaleria i les botigues, serveis com el de les hostesses -que històricament han denunciat condicions precàries i jornades de dotze hores al Mobile- o elstambé apleguen un volum de feina important. En aquest últim camp, Jonathan Carmona, gerent de la companyia El Claxon, certifica que des de l'estiu passat té reservada la seva flota de vehicles íntegrament a les reserves que van fer diverses companyies de primer ordre que estaran presents al Mobile. Els seus conductorsque porten i s'enduen de la fira tecnològica. Bàsicament, durant el dia i fins al vespre. "Si a la nit fan res més, nosaltres ja no ho podem cobrir. S'ha de descansar", afegeix.Aquest espai nocturn, que també viurà un increment notable d'activitat d'oci als locals de copes i discoteques, queda sovint en mans del taxi. I aquests conductors confirmen un altre tòpic del sector dels negocis. "Es converteix en una bogeria", apunta la Sílvia, la taxista que ja ha decidit evitar congressistes. "Els que treballem de nitEl curiós és que venen de gastar-se molts diners sopant, se'n van a gastar molts més. I entremig els cobrem sis euros per anar d'un lloc a l'altre", expressa un altre taxista. Ara bé, tot torna a ser ubicar-se en els espais reservats a l'alt poder adquisitiu. ". Per aquí no n'ha vingut mai cap, d'aquests congressistes. Per companyes, sabem que el que busquen són packs de luxe amb escorts, que a vegades fins i tot tenen pactats amb l'empresa", clouen, des del Col·lectiu Putes Llibertàries del Raval.

