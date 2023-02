Detenen a Catalunya diversos integrants d'una trama acusada d'estafar 25 milions d'euros

. A Catalunya, la Guàrdia Civil, la Policia Nacional i l'Agència Tributària s'han coordinat per desarticular una organització criminal queeludint el pagament de l'. La compravenda de telefonia mòbil i altres dispositius electrònics a gran escala n'era l'activitat principal.Amb tot, l', realitzada en 8 països europeus, ha portat a. En total,ha consistit en 39 registres, el bloqueig de 95 comptes bancaris i el comissat de 24 propietats i diversos cotxes de luxe. El cap de la trama, qui estava investigat per un altre procediment en el marc del qual s'han retingut més de 40 milions d'euros, ha estat detingut a Itàlia. Els participants de l'organització estan acusats deEl frau de l'IVA s'hauria fet a partir d'un sistema quesobre les transaccions transfrontereres entre els seus estats membres, exemptes d'aquesta taxa. Les compres dels dispositius electrònics s'executaven a través d'una cadena de societats fictícies repartides per la Unió, quei,alhora, sol·licitaven a les autoritats tributàries nacionals el reemborsament de l'impost., segons informacions policials, ha generatper a l'organització. A més, cal sumar la venda final dels productes a preus competitius a través de mercats en línia en diversos països. Els guanys eren blanquejats en béns immobles d'alt valor i en cotxes de luxe.

